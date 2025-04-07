В Энгельсе «Газснабинвест» выделил 270 млн на модернизацию станочного парка

Глава Энгельсского района Максим Леонов посетил территорию ООО «Газснабинвест». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Предприятие работает в Энгельсском районе с 2007 года. Там конструируют, изготавливают и поставляют для нужд нефтегазовой отрасли противопожарное, резервуарное, блочное оборудование. В рамках разработанной масштабной инвестпрограммы предприятию предстоит до 2028 года модернизировать станочный парк, провести капремонт производственных площадок, увеличить их территорию. На эти цели организация выделила 270 млн руб.

По словам Максима Леонова, на заводе насчитывается 280 работников, для которых созданы комфортные условия. ООО «Газснабинвест» среди прочего отправляет для бойцов СВО гуманитарные грузы. Глава Энгельсского района отметил важность поддержки предприятия со стороны муниципальной власти.

Павел Фролов