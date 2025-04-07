Штурман вертолета Артем Николаев стал зампредом пензенского правительства

Заместителем председателя правительства Пензенской области стал участник СВО Артем Николаев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пензенский губернатор Олег Мельниченко лично курировал Артема Николаева в рамках программы «Время Героев»

Фото: Правительство Пензенской области, Коммерсантъ Пензенский губернатор Олег Мельниченко лично курировал Артема Николаева в рамках программы «Время Героев»

Фото: Правительство Пензенской области, Коммерсантъ

«Теперь свои лучшие качества — умение четко ставить задачи, грамотно анализировать ситуацию и оперативно принимать взвешенные решения — ему предстоит проявлять на государственной гражданской службе»,— написал глава региона.

Артем Николаев, родившийся в Пензе в 1995 году, в 2018 году завершил обучение в филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» в Челябинске. Он является обладателем двух орденов Мужества, медали Нестерова, а также двух медалей «За отвагу». Опыта государственной или муниципальной службы у господина Николаева нет, однако с мая 2024 года он участвовал в президентской программе «Время героев» под личным кураторством Олега Мельниченко.

Артем Николаев будет отвечать в правительстве региона за молодежную политику, помощь военнослужащим в рамках специальной военной операции, а также за сотрудничество с волонтерскими, добровольческими и ветеранскими организациями. Среди его обязанностей также будет курирование реабилитации бойцов, вернувшихся с фронта, и поддержка их близких в рамках взаимодействия с фондом «Защитники Отечества». Губернатор отметил, что господин Николаев — ответственный и надежный человек, искренне преданный Родине, и выразил уверенность в том, что он сможет достойно проявить себя на новом посту.

Артем Николаев отметил, что участие в программе дает возможность применять полученные знания в проектах, направленных на улучшение качества жизни граждан и развитие регионов. По его словам, он присоединился к штабу по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках работы по патриотическому воспитанию он проводит встречи с учениками школ и молодежных объединений.

Сергей Федотов