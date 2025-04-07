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Владельца астраханского танкера обязали выплатить 35,5 млрд за разлив нефти

Росприроднадзор потребовал от владельца астраханского танкера возмещения причиненного окружающей среде ущерба после крушения судов с нефтепродуктами в Керченском проливе в декабре минувшего года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Первый из них был приписан к порту Астрахани, у него разорвало носовую часть. Выжить удалось всем членам экипажа.

Что касается второго судна, оно следовало из порта «Саратов» в порт «Кавказ». Из 12 находившихся на борту человек погиб один — матрос из Астрахани.

Сумма предъявленных к ЗАО «Волготранснефть» (владелец «Волгонефть-239») требований составила 35,5 млрд руб., к ООО «Кама Шиппинг» (владелец «Волгонефть-212») — 49,5 млрд руб. Если компании добровольно не возместят вред в течение одного месяца, надзорное ведомство направит иски в суд.

Павел Фролов