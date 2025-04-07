В Астраханской области хотят расширить сеть электрозарядных станций в 2025 году

В Астраханский области намечено расширение сети электрозарядных станций (ЭЗС). Это намерены сделать в 2025 году благодаря реализации проектов частных инвесторов, сообщили «Интерфаксу» в региональном министерстве промышленности, торговли и энергетики.

Установкой ЭЗС займутся АО «Силовые машины» и АО «Ситроникс». Первое из них проведет соответствующую работу на стоянках торгового центра «Лента» в Астрахани, второе — на двух автозаправочных комплексах ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

Единственным инвестором электрозарядной инфраструктуры в Астраханской области является ООО «Колесо-Восток». Эта организация также собирается расширить сеть станций в ближайшее время. Они могут появиться на стоянках у торговых и жилых комплексов, а также спортивных объектов.

На сегодняшний день в области насчитывается пять рабочих электрозарядных станций «Колесо-Восток». Одна из них (мощность 60 кВт) расположена в Ахтубинске, остальные (мощность по 44 кВт) — в Астрахани.

Павел Фролов