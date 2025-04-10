В Пензенской области археологи нашли древнее поселение

В Пензенской области открыто древнее селище, которое уже внесено в список объектов культурного наследия.

Находка обнаружена на территории Колышлейского района неподалеку от села Телегино и датируется поздним бронзовым веком (XVIII–XII вв. до нашей эры). На древнюю стоянку людей наткнулись во время обязательных изыскательских работ на участках, которые готовят к хозяйственному освоению.

В ходе раскопок археологи нашли большое количество керамики и костей животных, которые будут изучать специалисты.

Чиновники министерства по охране памятников истории и культуры Пензенской области отметили, что селище относится к эпохе срубной культурно-исторической общности.

В Пензенской области это не первая находка древнего поселения людей. В 1768 году академик Петр Паллас описал Юловское городище, в конце 19-го века Федор Чекалин открыл Чаадаевское и Среднелиповское городища. Позже были найдены и другие поселения, среди которых самым известным стало Золотаревское городище, уничтоженное в 1237 году монгольскими войсками.

Все найденные исторические артефакты в селище «Телегино-1» будут переданы в государственный музейный фонд. Археологи говорят, что раскопки в начальной стадии, на территории селища предстоят длительные работы, которые расскажут о том, как жили люди на территории современной Пензенской области в бронзовом веке.

Сергей Федотов