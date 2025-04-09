Долг платежом неясен

Администрация Балаковского муниципального района обжаловала решение суда, который обязал чиновников расплатиться с подрядчиком за подготовку проекта коммуникаций на выделенной многодетным семьям земле. Контракт на проект стоимостью 12 млн руб. был заключен с ООО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт рационального природопользования — Тюмень». Однако оплачен он не был из-за того, что не прошел госэкспертизу. Подрядчик оспорил расторжение контракта и отказ в оплате выполненных работ в Арбитражном суде Саратовской области. Пока идут судебные разбирательства, многодетные семьи третий год не могут получить участки с обещанной инфраструктурой. Нарушением их прав уже заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Грачев возглавлял администрацию Балаковского района с апреля 2021 по июль 2024 гг

Фото: Администрация Балаковского района, Коммерсантъ Сергей Грачев возглавлял администрацию Балаковского района с апреля 2021 по июль 2024 гг

Фото: Администрация Балаковского района, Коммерсантъ

В 12-й арбитражный апелляционный суд поступила жалоба от администрации Балаковского района, которую первая инстанция обязала расплатиться с тюменским ООО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт рационального природопользования — Тюмень». Поводом для спора стал контракт на проект коммуникаций для земельных участков, выделенных многодетным семьям в Балаково. Иск подрядчика Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил в начале минувшего марта.

ООО «Сибнипирп-Тюмень» зарегистрировано в Тюмени в 2007 году с уставным капиталом 5 млн руб. Основной деятельностью является мониторинг загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц. Директор — Дмитрий Сенков. Выручка компании в 2024 году составила 107 млн руб., чистая прибыль — 2,7 млн руб. Среднесписочная численность персонала — 14 человек. За время работы организация стала поставщиком в 12 государственных и муниципальных контрактах на сумму более 98,9 млн руб. Контракт с балаковской администрацией, по данным Rusprofile, стал для компании первым в Саратовской области.

В апреле 2023 года администрация Балаковского района объявила конкурс на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации по строительству дорожной сети, уличного освещения, хозяйственно-бытовой канализации для земельных участков, предоставленных многодетным семьям на Саратовском шоссе в Балаково. Начальная цена контракта составляла 15 млн 967 тыс. рублей. ООО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт рационального природопользования — Тюмень» согласилось в течение 120 дней с даты заключения контракта выполнить работы за сумму на 4 млн меньше.

Компания подготовила проектно-сметную документацию и отправила ее в ГАУ «Саратовский РЦЭС» на экспертизу. Там выяснили, что в задании на проектирование расчетная нагрузка для автомобильной дороги не соответствует типу дорожной одежды.

Это означало необходимость внесения значительного количества корректировок и разработки новой конструкции дорожных одежд, пояснил пояснил суду подрядчик.

Истец отправил в балаковскую администрацию письмо, где сообщил о необходимости внесения корректировки в ТЗ. Однако вместо этого чиновники решили в одностороннем порядке расторгнуть контракт. Тюменская компания решила добиться оплаты проведенных работ через суд.

Арбитражный суд Саратовской области встал на сторону истца. Доводы администрации о том, что без положительного заключения экспертизы заказчик не обязан оплачивать фактический объем работ, Арбитражный суд отклонил. С администрации Балаковского района в пользу ООО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт рационального природопользования — Тюмень» решено взыскать задолженность по муниципальному контракту в размере 11 млн 975 тыс. руб., а также неустойку в 410 тыс. руб. и судебные расходы.

Вместе с тем, по мнению экспертов, у чиновников еще есть шанс оспорить решение суда. «Факт выполнения исполнителем объема работ установлен, однако об их стоимости в рамках дела фактически не сообщается. Заказчик может обратиться за назначением проверки в порядке статей 143–145 УПК РФ. В рамках нее может быть проведено финансово-экономическое исследование оценки стоимости работ. В случае выявления завышения стоимости может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ)»,— рассказал адвокат, партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков.

В марте 2025 года СУ СК по Саратовской области инициировало расследование по статье о халатности. По версии следствия, с 2014 года администрация Балаковского района выделила многодетным семьям более 300 земельных участков, которые не были обеспечены необходимой инфраструктурой: отсутствовало уличное освещение, подъездные пути, возможность подключения коммунальных услуг. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил начальнику саратовского следственного управления Дмитрию Костину доложить о результатах расследования.

Светлана Федорова