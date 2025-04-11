ДОМ.РФ направит 3 млрд на парк-отель «Созвездие Гагарина» в Саратовской области

Банк «ДОМ.РФ» направит на строительство парка-отеля «Созвездие Гагарина» в Саратовской области сумму в размере 3 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе финансового института.

Указанный объект должны возвести недалеко от места приземления летчика-космонавта Юрия Гагарина, на берегу Волги. Так, там появятся гостиница на 160 номеров, 40 коттеджей, рестораны, бани, спа-центр, акватермальный комплекс. Ожидается, что на берегу реки создадут причальную инфраструктуру.

Проект «Созвездие Гагарина» реализуется госкорпорацией «Туризм.РФ». Банк «ДОМ.РФ» станет партнером строительства объекта. Денежные средства на реализацию поступят по льготной программе финансирования туризма Минэкономразвития.

Напомним, госкорпорация «Туризм.РФ» собралась построить «Созвездие Гагарина» на участке близ села Смеловка Энгельсского района до конца 2026 года. Парк-отель должен занять территорию в 570 га. Председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи Саратовской областной думы Дмитрий Пьяных выразил мнение, что объект рядом с Парком покорителей космоса должен стать частью туристического кластера в Энгельсском районе.

Павел Фролов