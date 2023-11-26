Помилование участника ритуальных убийств, снос «Аквилона» и прямая линия губернатора

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По букве закона

Прокуратура проверит строительство крепости в Угличе.

В Ярославле спустя три года после решения суда снесут ТЦ «Аквилон». На его месте построят магазин.

В суде началось рассмотрение дела дольщиков «Нового Ярославля».

Следователи возбудили дело из-за коммунальной аварии в Переславле.

Бывшему ярославскому чиновнику заменили условный срок на реальный.

Генпрокуратура выявила нарушения при проверке алиби Александра Цветкова.

Городская и региональная политика

ФНС направила заявление о банкротстве ярославского «ПАТП-1». В то же время предприятие надеется избежать банкротства.

Подрядчик не успел в срок благоустроить рощу в Ярославле. Мэрия намерена расторгнуть контракт.

Два ярославских министерства переедут из зоны ЮНЕСКО в новое здание.

В Ярославле собачий приют «Спецавтохозяйства» перейдет «Горзеленхозстрою».

Историческое здание на Ярославле Главном признали памятником.

Прямая линия губернатора

В Ярославле рядом с аэропортом хотят построить причал.

На ремонт ярославских дорог нужно 300 млрд рублей.

Работу детских поликлиник могут продлить до 22 часов.

На очистные сооружения в Переславле потребуется не менее 3 млрд.

Транспорт

Выбор подрядчика для проектирования моста через Волгу в Ярославле приостанавливали по жалобе компании из Санкт-Петербурга. Ярославский МУФАС не нашел нарушений. В итоге на конкурс поступило четыре заявки, победитель предложил стоимость работ на 150 млн дешевле предложенного.

В Ярославле электробусы будут ходить по новому маршруту.

Цитата недели

«Прозвучали цифры, что на обеспечение работы автотранспорта в Ярославле и Ярославском районе бюджет потратит 8,7 млрд руб., при этом план по сбору платы за проезд составляет лишь 2,4 млрд. Я сказал, что при таком соотношении проще вообще отменить плату за проезд в автобусах в Ярославле и Ярославском районе» (Депутат Ярославской областной думы Валерий Байло)

Цифры недели

Ярославль сэкономил 1 млн на новогодней елке и планирует купить светящегося медведя за 1,5 млн рублей.

В Ярославской области 30 026 человек приняли участие во Всероссийской тренировке дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед президентскими выборами.

За создание облика зданий аэропорта «Туношна» заплатят 800 тысяч рублей.

На аренду 300 дорожных камер Ярославская область потратит 2,2 млрд рублей.

Новость недели

Участник ритуальных убийств в Ярославле вышел на свободу после ранения на СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эту ситуацию, пояснив, что условия помилования не пересматривались.

Алла Чижова