За создание облика зданий аэропорта «Туношна» заплатят 800 тысяч рублей

Объявлен открытый конкурс на создание архитектурного облика зданий ярославского аэропорта «Туношна». По результатам конкурса три участника получат денежные призы: победитель — 800 тыс. руб., второе место — 400 тыс., третье — 300 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Конкурс проводят Ярославский государственный технический университет и компания «Аэрофьюэлз», которая профинансирует реконструкцию аэропорта. Участники конкурса должны предложить визуализацию современного вокзального комплекса и грузового терминала аэропорта и концепцию благоустройства прилегающей территории. Обязательным условием в создании облика является использование стилистики, связанной с регионом. Заявки от участников принимаются до 15 декабря.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ярославском аэропорту «Туношна» в ходе реконструкции построят новые пассажирский и грузовой терминалы. Работы профинансирует группа компаний «Аэрофьюэлз». Сроки реконструкции аэропорта — конец 2026 года — начало 2027 года. В ходе прямой линии губернатор Михаил Евраев заявил, что также планируется строительство причала рядом с аэропортом.

Алла Чижова