Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За создание облика зданий аэропорта «Туношна» заплатят 800 тысяч рублей

Объявлен открытый конкурс на создание архитектурного облика зданий ярославского аэропорта «Туношна». По результатам конкурса три участника получат денежные призы: победитель — 800 тыс. руб., второе место — 400 тыс., третье — 300 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Конкурс проводят Ярославский государственный технический университет и компания «Аэрофьюэлз», которая профинансирует реконструкцию аэропорта. Участники конкурса должны предложить визуализацию современного вокзального комплекса и грузового терминала аэропорта и концепцию благоустройства прилегающей территории. Обязательным условием в создании облика является использование стилистики, связанной с регионом. Заявки от участников принимаются до 15 декабря.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ярославском аэропорту «Туношна» в ходе реконструкции построят новые пассажирский и грузовой терминалы. Работы профинансирует группа компаний «Аэрофьюэлз». Сроки реконструкции аэропорта — конец 2026 года — начало 2027 года. В ходе прямой линии губернатор Михаил Евраев заявил, что также планируется строительство причала рядом с аэропортом.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...