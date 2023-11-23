В Ярославской области работу детских поликлиник могут продлить до 22 часов

Правительство Ярославской области прорабатывает возможность продления работы детских поликлиник до 22 часов. Об этом губернатор Михаил Евраев рассказал в ходе прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что взрослые поликлиники в Ярославле и Рыбинске с сентября этого года работают до 22 часов. В ходе прямой линии губернатор также рассказал, что планируется увеличить график работы поликлиник и в других городах области: Угличе, Ростове, Переславле, Тутаеве. Жители области поинтересовались, можно ли распространить такой опыт и на работу детских поликлиник.

«Возможно, будем рассматривать. Мы специально сделали как первый шаг по взрослым, теперь будем смотреть и по детским поликлиникам. Я прекрасно понимаю, что многие работают и днем не могут пойти в поликлинику. Спрос на это большой»,— сказал губернатор в ходе прямой линии.

Кроме того, он ответил на вопрос и о строительстве модульных поликлиник в Ярославле. «Мы договорились поставить три модульные поликлиники. Мы рассчитываем сделать это в следующем году, заложили 380 млн наших областных денег»,— сказал губернатор.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что одну из модульных поликлиник возведут рядом с ТЦ «Фараон» взамен закрытой на Московском проспекте.

Алла Чижова