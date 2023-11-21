В Ярославле собачий приют «Спецавтохозяйства» перейдет «Горзеленхозстрою»

Приют для собак МУП «Городское спецавтохозяйство» в Ярославле будет обслуживать МБУ «Горзелехнозстрой». Об этом на общегородском совещании в мэрии рассказал директор комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Денис Пуговишников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приют для собак в "Городском спецавтохозяйстве"

Фото: мэрия Ярославля Приют для собак в "Городском спецавтохозяйстве"

Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о ликвидации МУП «Городское спецавтохозяйство». На балансе предприятия находился приют для безнадзорных животных, судьба которого вызвала беспокойство горожан. Как рассказал господин Пуговишников, приют будет продолжать работать.

Председатель муниципалитета Сергей Калинин предложил мэрии наладить сотрудничество с областным приютом для животных, сдача которого планируется в этом году.

Антон Голицын