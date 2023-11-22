Песков ответил на вопрос о помиловании участника ритуальных убийств из Ярославля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг освобождения осужденного на 20 лет за участие в ритуальном убийстве четырех человек Николая Оголобяка из Ярославля, получившего ранение на СВО, сообщает «Ъ». Господина Пескова спросили, планируют ли российские власти менять условия помилования с учетом резонанса вокруг случая с Оголобяком. Дмитрий Песков пояснил, что условия помилования не пересматривались.

«Речь идет об определенных условиях, которые связаны с пребыванием на передовой, с отбытием определенного времени на передовой, участием в штурмовых группах, и за этим следует уже помилование. Каких-то пересмотров на этот счет не было»,— сказал господин Песков.

Николай Оголобяк был осужден за преступления, совершенные летом 2008 года. Как установил суд, восемь молодых людей жестоко убили четырех человек, их тела расчленили, некоторые части съели, трупы закопали. Следствие пришло к выводу, что преступление имело ритуальный характер. Половина задержанных на момент преступления были несовершеннолетними.

Ярославский облсуд в 2010 году признал виновными восемь человек по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), по ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших). Подсудимые получили от 8 до 20 лет заключения. Максимальный срок (20 лет лишения свободы) получил Николай Оголобяк, совершивший преступление будучи совершеннолетним.

«76.ru» со ссылкой на отца осужденного сообщает, что мужчина получил помилование после участия в СВО. «Он служил там полгода в "Шторм Z". Он после ранения — инвалид. Он ходит, но ранение было тяжелое. Пока никем не работает, восстанавливается»,— цитирует издание отца.

Позднее в телеграм-каналах появилась запись, на которой мама убитой в 2008 году девочки негативно высказывается об освобождении Николая Оголобяка. «Он должен сидеть. Как будто он вытянул лотерейный билет получается. Он вышел на свободу, может свободно гулять, строить отношения и семью. Меня убивает мысль, что он где-то рядом гуляет»,— говорит женщина на записи.

Депутат Госдумы Максим Иванов, говоря об освобождении ярославского осужденного, предлагает Минобороны пересмотреть критерии, по которым заключаются контракты на участие в СВО.

«Те люди, которые осуждены за особо тяжкие преступления, получают помилование. Мне кажется, что стоит пересмотреть все-таки критерии, по которым Министерство обороны заключает контракт со спецконтингентом. К примеру, когда проходит амнистия, там четко прописано, кто может быть освобожден по амнистии, осужденные по каким статьям. А здесь у нас за особо тяжкие преступления люди заключают контракт и через шесть месяцев получают помилование, приходят домой»,— цитирует господина Иванова «Газета.ru».

Глава правозащитного центра Всемирного русского собора и религиовед Роман Силантьев предположил, что Николай Оголобяк мог раскаяться в преступлениях, и пока он жив, он имеет право на исправление и спасение души. «В целом эта практика с заключенными себя оправдала, некоторые погибли, искупив свою вину кровью»,— прокомментировал он изданию «NEWS.ru».

Алла Чижова