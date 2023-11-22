Прокуратура проверит строительство крепости в Угличе

Прокуратура Ярославской области проводит проверку строительства деревянной крепости в Угличе по обращению градозащитницы Ольги Мазановой. Информация об этом содержится в ответе госпоже Мазановой из Генпрокуратуры РФ, который «Ъ-Ярославль» предоставила автор обращения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Мазанова Фото: Ольга Мазанова

Обращение в Генпрокуратуру поступило через депутата Госдумы Анатолия Грешневикова. «В целях повышения оперативности реагирования прокурору Ярославской области поручено организовать соответствующую проверку, сообщить Вам о результатах»,— говорится в письме из Генпрокуратуры Ольге Мазановой.

Между тем полиция Углича отказала в возбуждении дела об административном правонарушении из-за земляных работ на месте строительства объекта. Копию ответа предоставила «Ъ-Ярославль» Ольга Мазанова. Заявление в полицию написала местная жительница, выступающая против стройки. Полиция отказалась возбуждать дело «в связи с отсутствием события административного правонарушения».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проект «Крепость, которой нет» выиграл грант Минстроя. Работы по строительству макета деревянной крепости должны пройти в Угличском кремле. Против этого выступают ряд активистов, которые считают, что макет исказит исторический облик кремля. Сторонники говорят о том, что крепость сделает кремль более привлекательным для туристов. Контракты на строительство макета и благоустройство территории заключены, работы должны завершиться в декабре.

Антон Голицын