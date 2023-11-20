Два ярославских министерства переедут из зоны ЮНЕСКО в новое здание

Правительство Ярославской области направит 160 млн руб. для покупки здания для переезда в него двух министерств. Об этом сообщил министр финансов Алексей Долгов в ходе внеочередного заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике ярославской облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославское правительство в 2024 году планирует потратить 700 млн руб. для приобретения административного здания с последующим размещением в нем органов исполнительной власти региона, который сейчас занимают здания-объекты культурного наследия в зоне ЮНЕСКО.

Как рассказал господин Долгов, здание под два министерства уже выбрано. «160 млн руб. мы направляем на приобретение административного здания для переезда министерства финансов и министерства имущественных и земельных отношений на Чайковского, 40А. Поэтапная оплата предполагается приобретения этого нежилого помещения»,— сказал министр финансов.

Сейчас министерство финансов размещается в здании на пересечении улиц Нахимсона и Андропова, напротив мэрии Ярославля, министерство имущественных и земельных отношений — на площади Челюскинцев.

Алла Чижова