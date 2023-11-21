Участник ритуальных убийств в Ярославле вышел на свободу после ранения на СВО

На свободу вышел последний участник группы, осужденной в 2010 году за ритуальное убийство четырех человек, Николай Оголобяк. Об этом сообщает «76.ru» со ссылкой на отца осужденного.

Летом 2008 года восемь молодых людей жестоко убили четырех человек. Следствие пришло к выводу, что преступление имело ритуальный характер. Половина задержанных на момент преступления были несовершеннолетними.

Ярославский облсуд в 2010 году признал виновными восемь человек по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), по ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших). Подсудимые получили от 8 до 20 лет заключения. Максимальный срок (20 лет лишения свободы) получил Николай Оголобяк, совершивший преступление будучи совершеннолетним.

«76.ru» со ссылкой на отца осужденного сообщает, что мужчина получил помилование после участия в СВО. «Он служил там полгода в "Шторм Z". Он после ранения — инвалид. Он ходит, но ранение было тяжелое. Пока никем не работает, восстанавливается»,— цитирует издание отца.

В Ярославском областном суде «Ъ-Ярославль» сообщили, что не располагают данными о судьбе осужденного.

Алла Чижова