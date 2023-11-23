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На очистные сооружения в Переславле потребуется не менее 3 млрд

На строительство очистных сооружений в Переславле-Залесском потребуется не менее 3 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе прямой линии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К губернатору поступило обращение о коммунальной аварии в Переславле 8 ноября. Город остался без воды на два дня из-за прорыва коллектора, повлекшего остановку работы очистных сооружений. «Намерена ли администрация области разработать комплексный план по решению проблем?»,— спросил житель области.

Губернатор рассказал, что уже началась подготовка проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений в Переславле. Эта работа займет год-полтора. «Там много природоохранных зон, много нужно получать согласований. И нужно выйти на федеральное финансирование, потому что это несколько млрд руб. ПСД покажет, но, думаю, не меньше 3-5 млрд руб. Очистные по канализации всегда очень дорого»,— сказал господин Евраев.

Алла Чижова

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