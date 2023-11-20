Подрядчик не успел в срок благоустроить рощу в Ярославле

В Ярославле подрядная организация не успела выполнить благоустройство Паловской рощи в установленный контрактом срок. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ъ-Ярославль Фото: Ъ-Ярославль

«Ъ-Ярославль» сообщал, что контракт на благоустройство с ООО «АС-ЭКОСЕРВИС» был заключен в марте. Из-за гнездования птиц работы перенесли на два месяца. Прокуратура установила, что работы ведутся с нарушением установленного графика, в связи с чем у ведомства были сомнения по поводу своевременного завершения работ. Работы подрядчик должен был завершить 18 ноября. Однако благоустройство в Павловской роще до сих пор продолжается.

«Подрядчик прикладывает все усилия, чтобы завершить благоустройство в текущем году. Все работы, которые проводятся в настоящее время, согласованы и не зависят от текущих погодных условий. Срок благоустройства по Павловской роще закончился. С сегодняшнего дня в адрес подрядной организации насчитываются пени по просрочке выполнения работ»,— рассказали в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля». Отмечается, что работы должны закончить в ближайшие две недели.

Алла Чижова