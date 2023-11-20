Поиск подрядчика для проектирования моста через Волгу в Ярославле продолжается

Прием заявок на конкурс по выбору подрядчика для разработки проектной документации строительства третьего моста через Волгу и реконструкции Московского проспекта с организацией транспортных развязок продолжается. Поступившая жалоба приостанавливает только заключение контракта. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема третьего моста в Ярославле

Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области Схема третьего моста в Ярославле

Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ГКУ ЯО «Ярдорслужба» объявило конкурс по выбору подрядчика для разработки проекта. Начальная стоимость контракта составляет 514 млн руб. АО «Институт "Стройпроект"» из Санкт-Петербурга подал жалобу в ярославское МУФАС на конкурсную документацию.

В министерстве сообщили, что жалоба действительно есть, ее рассмотрение назначено на 21 ноября. Однако действия по закупке продолжаются: желающие по-прежнему могут подавать заявки для участия в торгах.

«Заключение контракта приостановлено, а не закупка. Т.е. действия по закупке осуществляются в том же регламенте. Дальнейшие мероприятия по заключению контракта будут проходить после решения УФАСа»,— отметили в министерстве.

Алла Чижова