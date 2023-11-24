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Проект третьего моста в Ярославле подешевел на 150 млн рублей

По итогам конкурса по выбору подрядчика для разработки проектной документации строительства третьего моста через Волгу и реконструкции Московского проспекта в Ярославле стоимость работ понизилась с 514 до 360 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте закупок.

Схема третьего моста в Ярославле

Схема третьего моста в Ярославле

Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области

Схема третьего моста в Ярославле

Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ГКУ ЯО «Ярдорслужба» объявило конкурс по выбору подрядчика для разработки проекта. Начальная стоимость контракта составляла 514 млн руб. АО «Институт "Стройпроект"» из Санкт-Петербурга подал жалобу в ярославское МУФАС на конкурсную документацию, в результате чего выбор подрядчика был приостановлен. По итогам рассмотрения жалоба признана необоснованной.

Согласно данным закупок, на конкурс подали заявки четыре участника. Теперь на сайте закупок появилась информация о выборе победителя, им стал участник, предложивший выполнить работы на 150 млн руб. дешевле предложенного. Название компании пока не называется.

Алла Чижова

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