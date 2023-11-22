В Ярославле спустя три года после решения суда снесут ТЦ «Аквилон»

В Ярославле судебные приставы ограничили доступ посетителям в торговый центр «Аквилон» в Дзержинском районе для дальнейшего сноса ТЦ. Решение суда о сносе вступило в силу еще три года назад. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

В 1998 году земельный участок, на котором сейчас расположен «Аквилон», был предоставлен на праве аренды для строительства временных мини-магазинов. Назначение земельного участка не предполагало строительство капитального объекта недвижимости, однако собственники ТЦ в 2017 году провели государственную регистрацию здания как капитального объекта. В 2018 году департамент градостроительства мэрии Ярославля подал иск в Дзержинский районный суд о признании отсутствующим права на здание и об освобождении участка путем сноса торгового комплекса «Аквилон». Заявленные требования были удовлетворены и вступили в силу в 16 января 2020 года.

Добровольно собственники ТЦ не исполнили решение суда, их неоднократно привлекали к административной ответственности. «Накануне собственникам вновь было вручено требование об освобождении помещения торгового комплекса. Так как мер по освобождению собственниками предпринято не было, сегодня судебные приставы Дзержинского РОСП УФССП России по Ярославской области ограничили доступ посетителям для осуществления последующего сноса торгового комплекса»,— сообщили в пресс-службе УФССП.

В течение двух дней предприниматели должны освободить площади.

Алла Чижова