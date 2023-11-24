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На аренду 300 дорожных камер Ярославская область потратит 2,2 млрд рублей

ГКУ ЯО «Центр организации дорожного движения» выберет компанию для аренды 300 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Начальная стоимость контракта составляет 2,2 млрд руб. Соответствующий аукцион размещен на сайте закупок.

Фото: пресс-служба «МВС Груп» (оператор подмосковной системы фотовидеофиксации нарушений ПДД

Фото: пресс-служба «МВС Груп» (оператор подмосковной системы фотовидеофиксации нарушений ПДД

В стоимость контракта входят стоимость самого комплекса, его техническое обслуживание на протяжении 56 месяцев и монтаж. В аренду планируется взять три типа комплексов: для выявления нарушений ПДД на линейных участках дорожной сети (148 камер), на перекрестках (136 камер), правил остановки и стоянки транспортных средств (16 камер). Большинство камер установят на областных дорогах и в Ярославле и Ярославском районе (104 камеры). Оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее 2022 года.

Подрядчик установит камеры не позднее апреля 2024 года и должен будет их обслуживать до 31 декабря 2028 года. После истечения срока аренды комплексы передаются в собственность Ярославской области на безвозмездной основе. Подрядчика определят 14 декабря.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на дорогах Ярославской области для повышения уровня безопасности движения планируется установить около 6 тыс. камер. Сейчас в регионе работает только 140 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. В ходе проведенного управлением ГИБДД УМВД России по Ярославской области анализа аварийности установлено 300 мест концентрации ДТП, где необходимо установить комплексы ФВФ.

Алла Чижова

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