В Ярославле на месте ТЦ «Аквилон» построят магазин

Мэрия Ярославля планирует провести аукцион на право заключение договора аренды земельного участка, на котором сейчас располагается ТЦ «Аквилон». Объект должны снести в ближайшее время. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр «Аквилон» в Дзержинском районе Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Торговый центр «Аквилон» в Дзержинском районе Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Что касается судьбы земельного участка (прим.: на котором находится ТЦ «Аквилон»), мэрией Ярославля принято постановление о проведении аукциона на право заключения договора аренды. Цель использования земли определена - это строительство и размещение магазинов. Сейчас ведется подготовка к торгам, по итогу которых определится законный арендатор участка»,— написал мэр.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что судебные приставы ограничили доступ посетителям в торговый центр «Аквилон» в Дзержинском районе для дальнейшего сноса. Решение суда о сносе вступило в силу еще три года назад. Добровольно собственники ТЦ не исполнили решение суда, их неоднократно привлекали к административной ответственности. В течение двух дней предприниматели должны освободить площади.

«Больше 5 лет "Аквилон" функционировал без каких-либо законных оснований, а предприниматели, торгующие там товарами, платили аренду якобы собственникам объекта. Вдобавок торговля в ТЦ велась с нарушением санитарных норм, требований антитеррористической безопасности, требований о применении контрольно-кассовых аппаратов»,— прокомментировал мэр.

Артем Молчанов пояснил, что мэрия неоднократно предлагала предпринимателям из «Аквилона» свободные торговые площади, эти предложения еще в силе. Также мэр предложил уйти предпринимателям на центральный рынок, постоянные ярмарки или заняться своей деятельностью, построив на свободных местах нестационарные торговые объекты.

Алла Чижова