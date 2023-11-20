ФНС направила заявление о банкротстве ярославского «ПАТП-1»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Ярославской области направила в арбитражный суд заявление о банкротстве АО «ПАТП-1 города Ярославля». Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «ПАТП-1»

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля «ПАТП-1»

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«ПАТП-1» принадлежит мэрии Ярославля. До модернизации общественного транспорта в областном центре компания обслуживала около трети автобусных маршрутов, но не стала принимать участие в конкурсах на обновленные маршруты, потеряв выручку от этого вида деятельности. Сумма исковых требований, по данным картотеки арбитражных дел, составляет 104,06 млн руб. 17 ноября Арбитражный суд Ярославской области принял заявление о признании должника банкротом к производству.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия Ярославля планировала присоединить «ПАТП-1» к «Яргорэлектротрансу», который пока занимается перевозками в городе. Объединение планировалось завершить в январе 2024 года.