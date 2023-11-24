На конкурс по проектированию моста через Волгу в Ярославле поступило 4 заявки

На конкурс по выбору подрядчика для разработки проектной документации строительства третьего моста через Волгу и реконструкции Московского проспекта поступило четыре заявки, следует из протокола рассмотрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ГКУ ЯО «Ярдорслужба» объявило конкурс по выбору подрядчика для разработки проекта. Начальная стоимость контракта составляет 514 млн руб. АО «Институт "Стройпроект"» из Санкт-Петербурга подал жалобу в ярославское МУФАС на конкурсную документацию, в результате чего выбор подрядчика был приостановлен. По итогам рассмотрения жалоба признана необоснованной.

Согласно данным закупок, на конкурс подали заявки четыре участника. Все поданные заявки соответствуют требованиям. Названия компаний пока неизвестны. Сейчас продолжается работа комиссии. Но, как сообщали «Ъ-Ярославль» в региональном УФАС, определение поставщика в части заключения контракта произойдет после размещения комиссии итогов рассмотрения жалобы.

Алла Чижова