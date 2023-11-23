В конкурсе по проектированию моста через Волгу не нашли нарушений

Комиссия ярославского МУФАС рассмотрела жалобу, поступившую на конкурс по выбору подрядчика для разработки проектной документации строительства третьего моста через Волгу и реконструкции Московского проспекта, и не выявила нарушений. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе ярославского МУФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что выбор подрядчика по результатам конкурса был приостановлен из-за жалобы АО «Институт "Стройпроект"» из Санкт-Петербурга. По мнению компании, заказчик необоснованно создал преимущество участнику закупки ОАО по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост», которое занималось разработкой смет для закупки.

«Жалоба, которая поступила, необоснованная. Нарушений в закупке не установлено»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в ярославском УФАС. Выбор подрядчика продолжится, когда подготовят и разместят решение комиссии. Решение будет в течение трех рабочих дней.

Алла Чижова