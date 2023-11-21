В Ярославле электробусы будут ходить по новому маршруту №50 «Улица Крестобогородская» – «15-й микрорайон», который свяжет Дзержинский район с Красноперекопским и Фрунзенским. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 38 электробусов в Ярославль поставит АО «Современные транспортные технологии» из Нижнего Новгорода. Первая поставка электробусов ожидается до конца ноября. Планируется, что новый транспорт выйдет на линию в декабре.

В правительстве сообщили, что электробусы будут следовать в прямом направлении по Московскому проспекту, Богоявленской площади, улице Первомайской, через площадь Волкова к Красной площади, проспекту Октября через площадь Карла Маркса, улице Полушкина Роща, Тутаевскому шоссе, Ленинградскому проспекту.

«Путь следования будет проходить через все действующие остановочные пункты. Для работы электробусов необходимы ультрабыстрые зарядные станции, контракт на поставку 12 уже заключен. Открытие движения по маршруту №50 планируется после их установки»,— прокомментировал министр транспорта Мурат Баснукаев.

Как уточнили в правительстве, по результатам тестового периода по новому маршруту проведут анализ наполняемости, на основании которого будет принято решение о его постоянном функционировании и открытии новых маршрутов.

Алла Чижова