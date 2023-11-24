Следователи возбудили дело из-за коммунальной аварии в Переславле

СУ СК России по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье «Халатность» из-за коммунальной аварии в Переславле, оставившей город на два дня без воды. Об этом сообщили в пресс-службе областного СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Устранение аварии в Переславле

Фото: Михаил Евраев, Telegram Устранение аварии в Переславле

Фото: Михаил Евраев, Telegram

«Ъ-Ярославль» сообщал, что авария на коллекторе в Переславле произошла 8 ноября, в результате для ремонта было остановлено водоснабжение города. Из-за прорыва коллектора произошла остановка работы очистных сооружений, переполнение канализационного колодца и сброс стоков в Трубеж, впадающий в Плещеево озеро. Город два дня был без воды, аварию удалось устранить только к ночи 9 ноября. Тогда же начался запуск воды.

Проверка прокуратуры установила, что должностные лица ООО «Городские коммунальные службы» не предприняли мер по своевременному выявлению аварийности системы водоснабжения и проведению капитального ремонта. «Насосная станция состоит из двух коллекторов, работающих одновременно. При поломке одного из них и надлежащей работе второго, бесперебойное функционирование станции могло быть сохранено, позволив предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации. Вместе с тем руководство общества, зная о выходе из строя в мае 2023 года одного коллектора и аварийном состоянии второго, не приняло должных мер к организации ремонтных работ»,— рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, подвоз воды на период отключения не обеспечивал население минимальной потребностью. Как отметили в прокуратуре, средняя обеспеченность водой составила около 3 литров на человека вместо 30.

«В результате бездействия должностных лиц организации нарушены права более 33 тысяч граждан на благоприятные и безопасные условия проживания, что влечет возникновение угрозы их жизни и здоровья»,— говорится в сообщении СУ СК РФ по Ярославской области.

Сейчас следователи восстанавливают все обстоятельства произошедшего и устанавливают конкретных лиц, причастных к преступлению.

ООО «Городские коммунальные сети» — гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения и водоотведения и единая теплоснабжающая организация в Переславле-Залесском.

Алла Чижова