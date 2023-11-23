Бывшему ярославскому чиновнику заменили условный срок на реальный

Ярославский областной суд изменил условное наказание на реальное лишение свободы бывшему замглавы аппарата правительства области Эдуарду Гребенщикову. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Гребенщиков

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Эдуард Гребенщиков

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Гребенщиков обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считало, что он получил 1 млн 499 тыс. руб. от директора строительной организации ООО «ЯкутИнвестСтрой» «за способствование в заключения государственного контракта на приобретение 30 квартир для детей-сирот». Однако суд решил, что имела место не взятка, а мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ), так как Гребенщиков не мог повлиять на заключение контракта.

Прокуратура просила 12 лет лишения свободы для бывшего чиновника, но суд назначил условный срок. Ведомство не согласилось с приговором и подало апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам облсуда изменила приговор.

«Апелляционным определением из приговора исключено указание на наличие смягчающего наказание обстоятельства — активное способствование расследованию преступления и определено назначенное Гребенщикову Э. наказание в виде лишения свободы на 3 года исполнять реально, с отбыванием в исправительной колонии общего режима»,— рассказали в суде. Осужденный взят под стражу в зале суда, сегодня приговор вступил в силу.

Алла Чижова