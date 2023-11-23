В суде началось рассмотрение дела дольщиков «Нового Ярославля»

В Кировском районном суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ООО «Руф Стайл Констракшен» Руслана Селезнева, который обвиняется в мошенничестве со средствами дольщиков. Общая сумма ущерба, по данным следствия, составила почти 400 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Селезнев

Фото: Алла Чижова Руслан Селезнев

Фото: Алла Чижова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ООО «Руф Стайл Констракшен» с 2014 по 2017 годы привлекало средства дольщиков на строительство трехэтажных домов в микрорайоне «Новый Ярославль» около деревни Губцево Ярославского района. В январе 2017 года стройка была приостановлена.

«Кировским районным судом началось рассмотрение уголовного дела в отношении одного из застройщиков Ярославля. Органами предварительного расследования действия его квалифицированы по признакам преступления ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Предварительным следствием установлено, что обвиняемый в качестве генерального директора заключал с гражданами договоры долевого участия в строительстве трехэтажных жилых домов в Ярославском районе. В этот же период он заключил несколько договоров с банком об открытии кредитных линий на строительство. В январе 2017 года строительство было прекращено. Обязательства перед участниками долевого строительства не выполнены и кредиты банку не возвращены. В результате был причинен ущерб в общей сумме свыше 396 млн руб.»,— рассказала «Ъ-Ярославль» старший помощник прокурора Кировского района Ярославля Любовь Овчинникова. Она пояснила, что по делу проходят более 140 пострадавших.

Рассмотрение уголовного дела должно было начаться еще в июне этого года, но суд вернул его в следственные органы из-за нарушений в обвинительном заключении. Сегодня, 23 ноября, в ходе судебного заседания обвиняемый Руслан Селезнев ходатайствовал об отложении заседания. Он пояснил, что в дело вступил новый адвокат, которому нужно время на ознакомление с материалами дела. «Дело очень объемное: вместе с вещдоками порядка 120 томов и экспертиза сложная»,— пояснил господин Селезнев.

Сторона защиты просила дать 4 месяца на ознакомление с материалами. Однако суд с учетом мнения обвинения отложил заседание только до 11 декабря.

«Суд разъясняет, что при удовлетворении ходатайства защитника об ознакомлении с материалами дела до марта будут нарушены нормы уголовно-процессуального закона о разумном сроке уголовного судопроизводства»,— пояснила судья.

Алла Чижова