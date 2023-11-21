Историческое здание на Ярославле Главном признали памятником

Башню Поста центрального управлениями стрелками и сигналами на железнодорожной станции Ярославль Главный включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщили в службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Историческое здание на станции Ярославль Главный Фото: служба охраны ОКН Ярославской области Фото: Служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области Следующая фотография 1 / 2 Историческое здание на станции Ярославль Главный Фото: служба охраны ОКН Ярославской области Фото: Служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в августе этого года постройку начала XX века начали сносить для обеспечения безопасной работы железнодорожной станции и пропуска поездов на повышенных скоростях. Градозащитники просили остановить снос, ссылаясь на историческую ценность здания. Они направили заявку на признание здания объектом культурного наследия.

Теперь в службе охраны ОКН сообщили, что башня внесена в перечень под названием «Пост центрального управления стрелками и сигналами железнодорожной станции Всполье Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги (позже — Северные железные дороги)», середина 1910-х гг.

«Это одно из немногих сохранившихся старейших исторических строений архитектурно-инженерного ансамбля железнодорожной станции Всполье — сейчас станции Ярославль Главный. Здание обладает не только исторической, но и архитектурной ценностью»,— говорится в сообщении службы.

Алла Чижова