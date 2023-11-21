Ярославль сэкономил 1 млн на новогодней елке

Мэрия Ярославля купит новогоднюю елку за 3,9 млн руб., что меньше на 1 млн изначально планируемой стоимости. Об этом сообщила заместитель мэра Елена Гудкевич на совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Ранее мэрия объявила конкурс по определению подрядчика, который выполнит работы по изготовлению новогодней ели с комплектом украшений. Высота ели будет порядка 20 метров. Закупка финансируется из бюджета Ярославля. Начальная максимальная цена контракта составляла 4,9 млн руб. На сайте закупок указывается, что сейчас идет работа комиссии, подрядчика определят 22 ноября.

На совещании в мэрии госпожа Гудкевич рассказала, что торги состоялись. «Мы приобретаем елку за 3,9 млн руб. Таким образом мы сэкономили 1 млн руб. Сегодня мы заключаем договор на приобретение елки и до 15 декабря наша елка приедет в Ярославль»,— сказала заммэра.

Алла Чижова