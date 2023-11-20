«ПАТП-1 Ярославля» надеется избежать банкротства

АО «ПАТП-1 города Ярославля» не будет обанкрочено, заявил порталу Yarnews гендиректор предприятия Денис Пырлог. «Ъ-Ярославль» сообщал, что налоговая инспекция обратилась в суд с заявлением о банкротстве АО. Сумма исковых требований составляет 104,06 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПАТП-1 г.Ярославля

Фото: мэрия Ярославля ПАТП-1 г.Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Господин Пырлог рассказал, что у компании имеется задолженность по налогам, но она будет погашена.

«Эта задолженность образовалась за четвертый квартал 2022 года и за первый квартал 2023 года, до моего прихода на предприятие. На сегодняшний день не стоит переживать, предприятие ни в коем случае не будет обанкрочено. Нами ведется работа совместно с мэрией Ярославля и правительством Ярославской области по погашению данной кредиторской задолженность. И могу уже констатировать, что до конца ноября вся задолженность, которая нам выставлена, будет выплачена»,— сказал Денис Пырлог.

По словам гендиректора, часть долга уже выплачена. Полностью рассчитаться «ПАТП-1» планирует «в ближайшие полторы недели».

По данным kartoteka.ru, в 2022 году выручка предприятия составила 832,5 млн руб., чистая прибыль — 133,8 млн руб.

Антон Голицын