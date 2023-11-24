Мэрия Ярославля намерена расторгнуть контракт на благоустройство Павловской рощи

В Ярославле заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по благоустройству Павловской рощи. Подрядчику дается 10 дней на завершение работ. Соответствующая информация о принятом решении размещена на сайте закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благоустройство Павловской рощи

Фото: Валерий Байло Благоустройство Павловской рощи

Фото: Валерий Байло

«Ъ-Ярославль» сообщал, что контракт на благоустройство с ООО «АС-ЭКОСЕРВИС» был заключен в марте. Из-за гнездования птиц работы перенесли на два месяца. Работы подрядчик должен был завершить до 20 ноября. Однако благоустройство в Павловской роще до сих пор продолжается.

Вечером 23 ноября заказчик МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля подписал решение об одностороннем отказе. В нем указывается, что контракт расторгается по причине нарушений подрядчиком сроков выполнения работ.

«Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления подрядчика. Заказчик отменит не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если подрядчик устранит нарушения условий контракта»,— говорится в решении.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что депутат Ярославской областной думы Валерий Байло намерен обратиться в прокуратуру в связи с работами по благоустройству Павловской рощи в мороз.

Алла Чижова