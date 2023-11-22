В Ярославской области на ремонт дорог нужно 300 млрд рублей

В Ярославской области на ремонт всех дорог необходимо не менее 300 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев по время прямой линии.

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В ходе прямой линии главе региона неоднократно задавали вопросы касательно ремонта дорог. «Я просто взял и посчитал, сколько необходимо денег, чтобы все дороги Ярославской области привести в порядок. Более 300 млрд руб. Это, я думаю, даже заниженная сумма. Поэтому сразу привести все дороги в порядок невозможно. Мы стараемся прийти сначала туда, где самая большая беда с дорогой»,— сказал господин Евраев. Он отметил, что сейчас дорожные фонды всех муниципальных образований увеличены в два-три раза.

Алла Чижова