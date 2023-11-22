В Ярославле рядом с аэропортом хотят построить причал

В Ярославле рядом с аэропортом «Туношна» хотят построить причал. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«У нас пришел инвестор, с которым подписаны все соглашения. Мы договорились, что компания приступит к строительству терминалов: пассажирского и грузового. Так мы станем аэропортом-миллионником. В первоначальном варианте мы предполагаем модульно развиваться. Мы предполагаем построить причал, потому что аэропорт у нас находится на Волге. Мы можем сделать и авиационное, и водное, и автомобильное сообщение. Плюс в 8 км проходит железная дорога»,— сказал господин Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ярославском аэропорту «Туношна» построят новые пассажирский и грузовой терминалы. Сейчас пассажирский терминал рассчитан на 250 тыс. человек в год, новый будет — на 800 тыс. человек. Старый терминал останется под международные рейсы. Кроме того, будет построен грузовой терминал на 50 тыс. тонн. Работы профинансирует группа компаний «Аэрофьюэлз». Сроки реконструкции аэропорта — конец 2026 года - начало 2027 года.

Алла Чижова