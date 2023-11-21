Ярославская область вышла в лидеры Всероссийской тренировки ДЭГ
В Ярославской области 30026 человек приняли участие во Всероссийской тренировке дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед президентскими выборами. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Ярославской области.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В тестировании системы участвовали 84,61% от общего количества подавших заявления, что является третьим результатом по стране. Проверка работы системы ДЭГ проводилась ЦИК России в рамках Всероссийской тренировки по использованию ГАС «Выборы» и новой Цифровой платформы при проведении федеральных выборов.
Ярославская область участвует в эксперименте по внедрению ДЭГ с 2020 года, дистанционное голосование используется как на региональных, так и на федеральных выборах.