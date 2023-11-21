Депутат предложил сделать бесплатным проезд в желтых автобусах в Ярославле

Депутат Ярославской областной думы Валерий Байло на заседании 21 ноября предложил сделать проезд в автобусах в Ярославле и Ярославском районе бесплатным. Тема возникла при обсуждении бюджета на 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобусы в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Автобусы в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Прозвучали цифры, что на обеспечение работы автотранспорта в Ярославле и Ярославском районе бюджет потратит 8,7 млрд руб., при этом план по сбору платы за проезд составляет лишь 2,4 млрд. Я сказал, что при таком соотношении проще вообще отменить плату за проезд в автобусах в Ярославле и Ярославском районе. 2,4 млрд составляет всего 2% от расходов бюджета, и при профиците в 2,7 млрд бюджет может себе это позволить»,— рассказал «Ъ-Ярославль» депутат областной думы Валерий Байло.

По словам депутата, введение бесплатного проезда позволит сэкономить на всей системе организации сбора платы за проезд — от контролеров до обеспечения работы валидаторов.

«Кроме того, сейчас водители вынуждены отвлекаться на наличную оплату проезда, поскольку кондукторов нет. Если мы вообще отменим плату, водитель будет следить только за дорогой, повысится безопасность движения, точность соблюдения расписания. Пассажиры смогут входить и выходить через все двери»,— сказал Валерий Байло.

Депутат сомневается, что правительство области поддержить эту идею. Он предполагает, что исполнительная власть пойдет по другому пути — роста платы за проезд в автобусах. В правительстве пока о таких планах не заявляли.

Всего, как следует из проекта бюджета, в 2024 году на программу «Развитие транспортного комплекса в Ярославской области» потратят 13,9 млрд руб., из них на транспортное обслуживание населения Ярославской области 11,4 млрд руб.

Антон Голицын