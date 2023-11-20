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Ярославль купит светящегося медведя за 1,5 млн рублей

МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля» ищет компанию, которая сделает и доставит на Советскую площадь светящуюся конструкцию «Медведь» за 1,5 млн руб., следует из данных сайта закупок.

Эскиз конструкции "Медведь"

Эскиз конструкции "Медведь"

Фото: Проект контракта

Эскиз конструкции "Медведь"

Фото: Проект контракта

Согласно контракту, подрядчик должен сделать конструкцию высотой 3 метра, шириной — 5. Каркас должен быть покрашен золотой краской, а внутри необходимо разместить гирлянду, которая будет создавать эффект фонового свечения.

Цена контракта включает в себя стоимость изготовления конструкции и доставку. Источником финансирования работ выступает бюджет Ярославля. Изготовить и доставить конструкцию подрядчик должен в срок с 1 до 15 декабря.

Подрядчика определят 27 ноября.

Алла Чижова

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