Генпрокуратура выявила нарушения при проверке алиби Александра Цветкова

Генпрокуратура РФ нашла нарушения в проверке алиби ярославского ученого-гидролога Александра Цветкова, которого обвиняют в убийствах 20-летней давности. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры супруге арестованного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Цветков

Фото: социальные сети Александр Цветков

Фото: социальные сети

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по версии следствия, ученый совершил три убийства в 2002 году, его опознал соучастник преступления. Мотив обвинение определяет как «личные бытовые неприязненные отношения» с убитыми.

Александр Цветков является сотрудником Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук (ИБВВ РАН). Его коллеги и сторона защиты утверждают, что в момент совершения убийств он находился в командировках вдали от места преступления. Супруга Александра Цветкова совместно с жителями поселка Борок Некоузского района обратились к депутату Валентине Терешковой с просьбой разобраться в ситуации. Госпожа Терешкова обратилась в Генпрокуратуру.

22 ноября супруге Александра Цветкова пришел ответ из Генпрокуратуры по результатам рассмотрения обращения. «Доводы о допущенной волоките и ненадлежащей проверке алиби Цветкова А.И. подтвердились, в связи с чем руководству Следственного комитета Российской Федерации 03.05.2023 и 17.11.2023 внесены акты реагирования об устранении выявленных нарушений. Ход и результаты расследования контролируются»,— говорится в ответе прокуратуры.

Александр Цветков находится под арестом более 8 месяцев.

Алла Чижова