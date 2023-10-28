Скандал в ООН, «Хамас» в Москве и повышение ключевой ставки

Цитаты недели

«Генеральный секретарь ООН, проявляющий понимание кампании массовых убийств детей, женщин и стариков, должен уйти со своего поста» (постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал генсека ООН Антониу Гутерриша уйти в отставку).

«Это (движение «Хамас».— "Ъ") освободительная и моджахедская группировка, которая борется за защиту своей земли и своих граждан» (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Израиль и отменил свой визит в страну).

«Российская Федерация — дружественная страна для палестинского народа… Мы всегда готовы консультироваться с ней по различным вопросам» (представитель делегации «Хамаса» Абу Хамид о визите в Москву).

«Остановились и ведем переговоры. Переговоры о чем — о земле и о мире» (президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал РФ и Украину к переговорам).

«Наша задача сегодня, главная задача — остановить кровопролитие и насилие» (президент РФ Владимир Путин о палестино-израильском конфликте на встрече с лидерами ведущих религиозных объединений).

«Если иная вера, иная культура будут так распространяться… то мы потеряем страну» (патриарх Кирилл о притоке мигрантов).

Инициативы недели

Армия РФ провела тренировку нанесения ответного массированного ядерного удара.

В Госдуме РФ предложили передавать ресурсы «Газпрому» и «Транснефти» без проведения аукционов.

Минсельхоз РФ предложил ограничить экспорт мяса птицы и яиц на полгода для стабилизации цен.

Минцифры РФ и представители HeadHanter обсуждают идею об учреждении единого центра сертификации IT-специалистов.

«Газпром» планирует снизить объем своей инвестпрограммы 2023 года на 14%, до 1,97 трлн руб.

США предложили России на систематической основе возобновить диалог о стратегической стабильности.

Турция предлагает создать институт гарантов для каждой из сторон конфликта на Ближнем Востоке.

По букве закона

В России вступил в силу новый закон о гражданстве.

Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Совет федерации одобрил закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Правительство РФ утвердило список сельхозпродукции, при экспорте которой с 1 ноября допускается применение особого порядка расчетов — через рублевые и валютные счета.

Советский райсуд Казани арестовал журналистку «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признано иностранным агентом) Алсу Курмашеву до 5 декабря.

СКР возбудил уголовное дело по статье о теракте в отношении уроженца Мелитополя, задержанного за попытку отравления летчиков-выпускников.

Щербинский суд Москвы лишил родительских прав экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову.

Компания «Яндекс» получила разрешение правительственной правовой комиссии на реструктуризацию.

Роскомнадзор внес владельца «Авиасейлс» в реестр компаний, подлежащих «приземлению».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Отставки и назначения

Новым главнокомандующим ВКС РФ назначен генерал-полковник Виктор Афзалов.

Бывший замкомандира батальона «Север» Руслан Геремеев назначен командиром батальона имени шейха Мансура Минобороны РФ.

Спикером Палаты представителей Конгресса США избран конгрессмен от Луизианы республиканец Майк Джонсон.

Министр обороны Китая Ли Шанфу отправлен в отставку.

Президент Словакии Зузана Чапутова назначила новое правительство во главе с лидером партии НСД Робертом Фицо.

Цифры недели

Число погибших в ходе израильских ударов по сектору Газа превысило 7,3 тыс. человек.

ЦБ РФ поднял ключевую ставку с 13% до 15%.

Forbes: в 1030 муниципалитетах РФ инфляция обогнала рост зарплат в 2022 году.

Более 15% уехавших из страны граждан вернулись в РФ, сообщает Financial Times.

C 2021 года в РФ удалось заблокировать 167 VPN-сервисов и 84 приложения.

Число нелегальных ресурсов с медийным контентом (книги, фильмы, музыка) в первом полугодии год к году выросло на 20%.

За первое полугодие 2023-го за фейки об армии осужден 21 человек.

РФ опустилась в рейтинге верховенства права на 113-е место, оказавшись между Либерией и Мадагаскаром.

В 2023 году 42% компаний планируют увеличить свой штат в среднем на 13%.

«Норникель» запустил серный проект стоимостью 180 млрд руб.

Работы по созданию российской орбитальной станции, которые запланированы до 2032 года, оцениваются в 609 млрд руб.

Сделки недели

«Русал» объявил о покупке 30% в китайском производителе глинозема Hebei Wenfeng за $262 млн.

ЕБРР продал 5,3% акций Мосбиржи компании Softline с дисконтом 60% и налогом на выход в 20%.

«Магнит» договорился о покупке 33,01% дальневосточной сети «Самбери».