Организация объединенных нотаций

В ООН разразился едва ли не самый громкий скандал в ее истории. Произошел он на дебатах по кризису на Ближнем Востоке. Детонатором скандала стала реакция постоянного представителя Израиля Гилада Эрдана на выступление генерального секретаря Антониу Гутерриша. В ответ на слова главы ООН о том, что нападению «Хамаса» на еврейское государство предшествовали «56 лет удушающей оккупации Палестины», израильский дипломат потребовал отставки генсека. К атаке на ООН подключились члены израильского правительства и западные политики. Другая группа стран выступила в качестве их оппонентов. В условиях, когда война на Ближнем Востоке парализовала работу Совета безопасности ООН, постпред России Василий Небензя призвал вернуться к работе над проектом резолюции, которая до сих пор так и не была принята.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На следующий день после скандального заседания генсек ООН Антониу Гутерриш был вынужден оправдываться. Он сказал, что шокирован неправильным истолкованием его заявлений, будто бы он оправдывал «террористические действия “Хамаса”»

Фото: Alberto Pezzali / AP На следующий день после скандального заседания генсек ООН Антониу Гутерриш был вынужден оправдываться. Он сказал, что шокирован неправильным истолкованием его заявлений, будто бы он оправдывал «террористические действия “Хамаса”»

Фото: Alberto Pezzali / AP

За Израиль, против «Хамаса»

Отмечавшийся во вторник День ООН, совпавший с дебатами по ситуации на Ближнем Востоке, вынудил Антониу Гутерриша выступить с мрачным предупреждением о самом критическом моменте для ООН за всю ее историю. «Сегодня исполняется 78 лет со дня вступления в силу Устава ООН. Я призываю всех отойти от края пропасти, прежде чем насилие унесет еще больше жизней и распространится дальше»,— написал Антониу Гутерриш на своей странице в соцсети X.

День ООН был учрежден ее Генеральной ассамблеей в 1947 году, дата была выбрана в связи с тем, что 24 октября 1945 года вступил в силу Устав ООН. Позднее Генассамблея отдельным решением рекомендовала странам—членам организации отмечать День ООН на государственном уровне.

Однако в этом году коллективные механизмы ООН трещат по швам, а сам генсек организации уже получил предложение покинуть свой пост от представителя Израиля — государства, по иронии судьбы возникшего в год учреждения Дня ООН.

Заявление Антониу Гутерриша, положившее начало скандалу, прозвучало во вторник на дебатах в Совбезе ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Решительно осудив атаку «Хамаса» на Израиль и выразив соболезнования в связи с гибелью в результате бомбардировок Газы 35 сотрудников Ближневосточного агентства ООН, генсек в то же время сделал ряд оговорок, не предполагая, сколь высокую цену ему предложат заплатить за эти слова.

«Важно также понимать, что атаки "Хамаса" не произошли на пустом месте. Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации»,— заявил Антониу Гутерриш, по словам которого «ужасные атаки "Хамаса" не могут оправдать коллективное наказание Палестины». «Даже у войны есть правила»,— подчеркнул генсек ООН.

Реакция израильской стороны последовала молниеносно. Отреагировавший первым на заявление главы ООН постпред Израиля Гилад Эрдан в своем выступлении в Совбезе сделал шаг, на который до этого не рискнул пойти ни один аккредитованный в ООН иностранный дипломат.

Постпред Израиля при ООН обвинил генсека организации в оправдании терроризма и потребовал от него немедленно извиниться или уйти в отставку.

«Господин генсек, вы потеряли всю мораль и беспристрастность. Когда вы произносите эти ужасные слова о том, что эти отвратительные нападения произошли "не на пустом месте", вы миритесь с терроризмом, и этим вы оправдываете терроризм»,— взорвался Гилад Эрдан. По его словам, при Антониу Гутеррише существование ООН потеряло смысл, поскольку «это здание было основано для недопущения зверств».

Не ограничившись требованием отставки генсека Гутерриша, господин Эрдан также предупредил, что правительство Израиля будет вынуждено провести переоценку своих отношений с ООН и ее представителями, которые размещены в регионе.

Как тут же выяснилось, реакция постпреда Эрдана не была лишь эмоциональным всплеском. Его выступление стало началом массированной атаки на главу ООН, к которой первыми подключились ключевые члены израильского правительства.



«Если все страны не встанут на защиту основополагающих ценностей человечества, зафиксированных в Уставе ООН, это будет самый мрачный час ООН при вашем руководстве, господин генеральный секретарь. Это место лишится морального основания для своего существования»,— предупредил в своем выступлении на заседании Совбеза ООН глава МИД Израиля Эли Коэн, напрямую обратившись к Антонио Гутерришу, сидевшему в президиуме, и указав на него пальцем.

«Я не буду встречаться с генсеком ООН. После 7 октября нет места для сбалансированного подхода. "Хамас" должен быть стерт с лица земли!» — написал позже в соцсети X Эли Коэн. Общаясь с журналистами, он разъяснил, что «есть только одна сторона, которую можно поддерживать». «Тут нет двух сторон. Я решил отменить свою встречу с генсеком, потому что нам нужен четкий громкий голос относительно того, что произошло»,— заявил Эли Коэн.

Однако самую уничижительную характеристику Антониу Гутерришу дал министр энергетики Израиля Исраэль Кац. «Прежде чем стать генсеком ООН и оправдывать убийства невинных детей, займитесь самообразованием. Почитайте хотя бы первый параграф хартии "Хамаса", касающийся Израиля»,— написал Исраэль Кац в соцсети X. При этом он сделал генсеку ООН издевательское предложение — оказать тому помощь в подборе литературы для самообразования.

Хлесткими заявлениями израильского руководства дело не ограничилось. Все тот же постпред Эрдан сообщил в среду, что его страна прекращает выдавать визы представителям ООН, которым, по его словам, «пора преподать урок». Первой жертвой визовой войны стал не получивший разрешение на въезд в Израиль замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

При этом моментально начала формироваться группа поддержки Израиля в его конфликте с руководством ООН.

Тон в ходе дебатов в Совбезе попыталась задать глава МИД Германии Анналена Бербок. «Я обращаюсь к вам как министр иностранных дел страны, которая несет историческую ответственность за самое страшное преступление, которое только можно себе представить,— преступление, совершенное нацистской Германией,— холокост. Для Германии безопасность Израиля не подлежит обсуждению. Как и любое другое государство, Израиль имеет право защищаться от терроризма в рамках международного права»,— воззвала к участникам обсуждения Анналена Бербок.

Еще один европейский голос в защиту Израиля с персональной критикой генсека Гутерриша подал не присутствовавший на обсуждении в Нью-Йорке вице-премьер Италии Маттео Сальвини, назвавший заявление главы ООН «неоправданным». По мнению господина Сальвини, то обстоятельство, что обращение Антониу Гутерриша прозвучало в День ООН, сделало призыв генсека организации «еще более неприемлемым».

За Палестину, против Израиля

Таким образом, представители Израиля и поддержавших его западных стран настаивают на том, что единственным оправданием дальнейшего существования ООН должна стать безоговорочная поддержка еврейского государства и предоставление ему карт-бланша на продолжение силовой операции в Газе. Однако большая группа государств, прежде всего Глобального Юга, придерживается противоположной позиции. Выступления их участников на заседании Совбеза сводились к тому, что коллективное руководство ООН окончательно будет похоронено в случае выполнения требований Израиля, атакующего генсека Гутерриша.

С наиболее развернутой критикой Израиля, отражающей позицию значительной части арабского и исламского мира, выступил глава МИД Алжира Ахмед Аттаф.

«К нынешнему обострению привели два фактора. Во-первых, практически полная маргинализация палестинского вопроса на международном уровне. Он был снят с приоритетной повестки, хотя были резолюции, были обещания создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Это привело к параличу международной дипломатии на протяжении более трех десятилетий»,— констатировал Ахмед Аттаф. «Второй фактор — неоправданно терпимое отношение к израильской оккупации. Надо отметить абсолютный иммунитет, которым пользуется израильский оккупант. Такая безнаказанность привела к убийству и принудительному перемещению десятков тысяч жителей Палестины, разрушению объектов инфраструктуры, жилых комплексов»,— добавил алжирский министр.

Из лидеров латиноамериканских государств первым в поддержку Антониу Гутерриша с резким осуждением Израиля выступил президент Колумбии Густаво Петро.

«Нельзя требовать отставки того, кто говорит правду. Израиль должен соблюдать резолюции ООН. Международный правовой порядок должен быть сохранен и остаться основой мира»,— написал колумбийский лидер на своей странице в соцсети X. «Богоизбранный народ — это не государство, которое бомбит детей. Богоизбранный народ — это дети. Бог не отдает приказов убивать детей»,— добавил колумбийский лидер.

Примечательной стала и реакция не присутствовавшего на заседании Совбеза ООН президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган, который не побоялся обнулить результаты нормализации в отношениях с еврейским государством.

Заявление турецкого лидера, демонстративно отказавшегося назвать «Хамас» террористической организацией, вызвало в среду еще один громкий скандал, накладывающийся на скандал вокруг генсека ООН. «Я пожал руку премьеру Нетаньяху (главе израильского правительства Биньямину Нетаньяху.— “Ъ”) один раз в жизни, в Турецком доме в Америке. Он злоупотребил нашей доброй волей. У нас был план поездки в Израиль, мы его отменили, визита не будет»,— сообщил турецкий лидер, выступая в парламенте.

По его словам, Анкара «не позволит убивать детей в Газе», а те, кто поддерживает действия Израиля, проявляют признаки «психического заболевания». «О, Израиль, с таким мышлением ты ничего не добьешься, даже если будешь с США или Западом. Америка тоже проиграет. Нужно создать справедливый мир, но они этого не хотят. Оправдание нападений — наследие кровавой истории Запада»,— пояснил турецкий президент. «Призываю все другие страны, обладающие разумом и совестью, оказать давление на правительство Нетаньяху, чтобы оно вернуло здравомыслие Государству Израиль. Если мы хотим создать планету, в которой господствует мир, необходимо отказаться от такого менталитета»,— подытожил господин Эрдоган.

Позже стало известно, что Анкара приостанавливает проект строительства морского газопровода между Турцией и Израилем в Средиземноморье, который планировалось построить за четыре-пять лет, и другие совместные с Израилем проекты в энергетике.

«Эрдоган поддерживает терроризм, и точка. Настало время пересмотреть курс в наших отношениях с Турцией»,— немедленно отреагировал на антиизраильскую речь турецкого лидера министр культуры и спорта Израиля Мики Зохар.

В свою очередь, выступивший на заседании Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя призвал этот орган вернуться к работе над проектом резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.

«С тем, чтобы Совет Безопасности все-таки смог реализовать свое предназначение, мы подготовили альтернативный проект резолюции, составленный на основе апробированного гуманитарного языка и вобравший важные элементы из американского, бразильского и первого российского проектов. Мы просим бразильское председательство поставить наш проект на голосование сразу после проекта США (если, конечно, американские коллеги не предпочтут свой текст отозвать) и открываем его для коспонсорства членов ООН. Очень рассчитываем на вашу поддержку, которая позволила бы Совбезу ООН дать необходимый сигнал и предотвратить дальнейшее разрастание конфликта»,— заявил Василий Небензя.

Однако предпосылок к возобновлению работы Совбеза над резолюцией пока не просматривается. «Совет Безопасности молчит перед лицом кризиса, который длится десятилетиями, и это просто недопустимо. Он несет ответственность за бездействие, ценой которого является затягивание кризиса, а также гибель людей, материальные потери, угрозы безопасности и стабильности в регионе»,— мрачно констатировал глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Сергей Строкань