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Организация объединенных нотаций

День ООН отмечен скандалом наций

В ООН разразился едва ли не самый громкий скандал в ее истории. Произошел он на дебатах по кризису на Ближнем Востоке. Детонатором скандала стала реакция постоянного представителя Израиля Гилада Эрдана на выступление генерального секретаря Антониу Гутерриша. В ответ на слова главы ООН о том, что нападению «Хамаса» на еврейское государство предшествовали «56 лет удушающей оккупации Палестины», израильский дипломат потребовал отставки генсека. К атаке на ООН подключились члены израильского правительства и западные политики. Другая группа стран выступила в качестве их оппонентов. В условиях, когда война на Ближнем Востоке парализовала работу Совета безопасности ООН, постпред России Василий Небензя призвал вернуться к работе над проектом резолюции, которая до сих пор так и не была принята.

На следующий день после скандального заседания генсек ООН Антониу Гутерриш был вынужден оправдываться. Он сказал, что шокирован неправильным истолкованием его заявлений, будто бы он оправдывал «террористические действия “Хамаса”»

На следующий день после скандального заседания генсек ООН Антониу Гутерриш был вынужден оправдываться. Он сказал, что шокирован неправильным истолкованием его заявлений, будто бы он оправдывал «террористические действия “Хамаса”»

Фото: Alberto Pezzali / AP

На следующий день после скандального заседания генсек ООН Антониу Гутерриш был вынужден оправдываться. Он сказал, что шокирован неправильным истолкованием его заявлений, будто бы он оправдывал «террористические действия “Хамаса”»

Фото: Alberto Pezzali / AP

За Израиль, против «Хамаса»

Отмечавшийся во вторник День ООН, совпавший с дебатами по ситуации на Ближнем Востоке, вынудил Антониу Гутерриша выступить с мрачным предупреждением о самом критическом моменте для ООН за всю ее историю. «Сегодня исполняется 78 лет со дня вступления в силу Устава ООН. Я призываю всех отойти от края пропасти, прежде чем насилие унесет еще больше жизней и распространится дальше»,— написал Антониу Гутерриш на своей странице в соцсети X.

День ООН был учрежден ее Генеральной ассамблеей в 1947 году, дата была выбрана в связи с тем, что 24 октября 1945 года вступил в силу Устав ООН. Позднее Генассамблея отдельным решением рекомендовала странам—членам организации отмечать День ООН на государственном уровне.

Однако в этом году коллективные механизмы ООН трещат по швам, а сам генсек организации уже получил предложение покинуть свой пост от представителя Израиля — государства, по иронии судьбы возникшего в год учреждения Дня ООН.

Заявление Антониу Гутерриша, положившее начало скандалу, прозвучало во вторник на дебатах в Совбезе ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Решительно осудив атаку «Хамаса» на Израиль и выразив соболезнования в связи с гибелью в результате бомбардировок Газы 35 сотрудников Ближневосточного агентства ООН, генсек в то же время сделал ряд оговорок, не предполагая, сколь высокую цену ему предложат заплатить за эти слова.

«Важно также понимать, что атаки "Хамаса" не произошли на пустом месте. Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации»,— заявил Антониу Гутерриш, по словам которого «ужасные атаки "Хамаса" не могут оправдать коллективное наказание Палестины». «Даже у войны есть правила»,— подчеркнул генсек ООН.

Реакция израильской стороны последовала молниеносно. Отреагировавший первым на заявление главы ООН постпред Израиля Гилад Эрдан в своем выступлении в Совбезе сделал шаг, на который до этого не рискнул пойти ни один аккредитованный в ООН иностранный дипломат.

Постпред Израиля при ООН обвинил генсека организации в оправдании терроризма и потребовал от него немедленно извиниться или уйти в отставку.

«Господин генсек, вы потеряли всю мораль и беспристрастность. Когда вы произносите эти ужасные слова о том, что эти отвратительные нападения произошли "не на пустом месте", вы миритесь с терроризмом, и этим вы оправдываете терроризм»,— взорвался Гилад Эрдан. По его словам, при Антониу Гутеррише существование ООН потеряло смысл, поскольку «это здание было основано для недопущения зверств».

Не ограничившись требованием отставки генсека Гутерриша, господин Эрдан также предупредил, что правительство Израиля будет вынуждено провести переоценку своих отношений с ООН и ее представителями, которые размещены в регионе.

Как тут же выяснилось, реакция постпреда Эрдана не была лишь эмоциональным всплеском. Его выступление стало началом массированной атаки на главу ООН, к которой первыми подключились ключевые члены израильского правительства.


«Если все страны не встанут на защиту основополагающих ценностей человечества, зафиксированных в Уставе ООН, это будет самый мрачный час ООН при вашем руководстве, господин генеральный секретарь. Это место лишится морального основания для своего существования»,— предупредил в своем выступлении на заседании Совбеза ООН глава МИД Израиля Эли Коэн, напрямую обратившись к Антонио Гутерришу, сидевшему в президиуме, и указав на него пальцем.

«Я не буду встречаться с генсеком ООН. После 7 октября нет места для сбалансированного подхода. "Хамас" должен быть стерт с лица земли!» — написал позже в соцсети X Эли Коэн. Общаясь с журналистами, он разъяснил, что «есть только одна сторона, которую можно поддерживать». «Тут нет двух сторон. Я решил отменить свою встречу с генсеком, потому что нам нужен четкий громкий голос относительно того, что произошло»,— заявил Эли Коэн.

Однако самую уничижительную характеристику Антониу Гутерришу дал министр энергетики Израиля Исраэль Кац. «Прежде чем стать генсеком ООН и оправдывать убийства невинных детей, займитесь самообразованием. Почитайте хотя бы первый параграф хартии "Хамаса", касающийся Израиля»,— написал Исраэль Кац в соцсети X. При этом он сделал генсеку ООН издевательское предложение — оказать тому помощь в подборе литературы для самообразования.

Хлесткими заявлениями израильского руководства дело не ограничилось. Все тот же постпред Эрдан сообщил в среду, что его страна прекращает выдавать визы представителям ООН, которым, по его словам, «пора преподать урок». Первой жертвой визовой войны стал не получивший разрешение на въезд в Израиль замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

При этом моментально начала формироваться группа поддержки Израиля в его конфликте с руководством ООН.

Тон в ходе дебатов в Совбезе попыталась задать глава МИД Германии Анналена Бербок. «Я обращаюсь к вам как министр иностранных дел страны, которая несет историческую ответственность за самое страшное преступление, которое только можно себе представить,— преступление, совершенное нацистской Германией,— холокост. Для Германии безопасность Израиля не подлежит обсуждению. Как и любое другое государство, Израиль имеет право защищаться от терроризма в рамках международного права»,— воззвала к участникам обсуждения Анналена Бербок.

Еще один европейский голос в защиту Израиля с персональной критикой генсека Гутерриша подал не присутствовавший на обсуждении в Нью-Йорке вице-премьер Италии Маттео Сальвини, назвавший заявление главы ООН «неоправданным». По мнению господина Сальвини, то обстоятельство, что обращение Антониу Гутерриша прозвучало в День ООН, сделало призыв генсека организации «еще более неприемлемым».

За Палестину, против Израиля

Таким образом, представители Израиля и поддержавших его западных стран настаивают на том, что единственным оправданием дальнейшего существования ООН должна стать безоговорочная поддержка еврейского государства и предоставление ему карт-бланша на продолжение силовой операции в Газе. Однако большая группа государств, прежде всего Глобального Юга, придерживается противоположной позиции. Выступления их участников на заседании Совбеза сводились к тому, что коллективное руководство ООН окончательно будет похоронено в случае выполнения требований Израиля, атакующего генсека Гутерриша.

С наиболее развернутой критикой Израиля, отражающей позицию значительной части арабского и исламского мира, выступил глава МИД Алжира Ахмед Аттаф.

«К нынешнему обострению привели два фактора. Во-первых, практически полная маргинализация палестинского вопроса на международном уровне. Он был снят с приоритетной повестки, хотя были резолюции, были обещания создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Это привело к параличу международной дипломатии на протяжении более трех десятилетий»,— констатировал Ахмед Аттаф. «Второй фактор — неоправданно терпимое отношение к израильской оккупации. Надо отметить абсолютный иммунитет, которым пользуется израильский оккупант. Такая безнаказанность привела к убийству и принудительному перемещению десятков тысяч жителей Палестины, разрушению объектов инфраструктуры, жилых комплексов»,— добавил алжирский министр.

Из лидеров латиноамериканских государств первым в поддержку Антониу Гутерриша с резким осуждением Израиля выступил президент Колумбии Густаво Петро.

«Нельзя требовать отставки того, кто говорит правду. Израиль должен соблюдать резолюции ООН. Международный правовой порядок должен быть сохранен и остаться основой мира»,— написал колумбийский лидер на своей странице в соцсети X. «Богоизбранный народ — это не государство, которое бомбит детей. Богоизбранный народ — это дети. Бог не отдает приказов убивать детей»,— добавил колумбийский лидер.

Примечательной стала и реакция не присутствовавшего на заседании Совбеза ООН президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган, который не побоялся обнулить результаты нормализации в отношениях с еврейским государством.

Заявление турецкого лидера, демонстративно отказавшегося назвать «Хамас» террористической организацией, вызвало в среду еще один громкий скандал, накладывающийся на скандал вокруг генсека ООН. «Я пожал руку премьеру Нетаньяху (главе израильского правительства Биньямину Нетаньяху.— “Ъ”) один раз в жизни, в Турецком доме в Америке. Он злоупотребил нашей доброй волей. У нас был план поездки в Израиль, мы его отменили, визита не будет»,— сообщил турецкий лидер, выступая в парламенте.

Какую позицию занимает Анкара в конфликте на Ближнем Востоке

По его словам, Анкара «не позволит убивать детей в Газе», а те, кто поддерживает действия Израиля, проявляют признаки «психического заболевания». «О, Израиль, с таким мышлением ты ничего не добьешься, даже если будешь с США или Западом. Америка тоже проиграет. Нужно создать справедливый мир, но они этого не хотят. Оправдание нападений — наследие кровавой истории Запада»,— пояснил турецкий президент. «Призываю все другие страны, обладающие разумом и совестью, оказать давление на правительство Нетаньяху, чтобы оно вернуло здравомыслие Государству Израиль. Если мы хотим создать планету, в которой господствует мир, необходимо отказаться от такого менталитета»,— подытожил господин Эрдоган.

Позже стало известно, что Анкара приостанавливает проект строительства морского газопровода между Турцией и Израилем в Средиземноморье, который планировалось построить за четыре-пять лет, и другие совместные с Израилем проекты в энергетике.

«Эрдоган поддерживает терроризм, и точка. Настало время пересмотреть курс в наших отношениях с Турцией»,— немедленно отреагировал на антиизраильскую речь турецкого лидера министр культуры и спорта Израиля Мики Зохар.

В свою очередь, выступивший на заседании Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя призвал этот орган вернуться к работе над проектом резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.

«С тем, чтобы Совет Безопасности все-таки смог реализовать свое предназначение, мы подготовили альтернативный проект резолюции, составленный на основе апробированного гуманитарного языка и вобравший важные элементы из американского, бразильского и первого российского проектов. Мы просим бразильское председательство поставить наш проект на голосование сразу после проекта США (если, конечно, американские коллеги не предпочтут свой текст отозвать) и открываем его для коспонсорства членов ООН. Очень рассчитываем на вашу поддержку, которая позволила бы Совбезу ООН дать необходимый сигнал и предотвратить дальнейшее разрастание конфликта»,— заявил Василий Небензя.

Однако предпосылок к возобновлению работы Совбеза над резолюцией пока не просматривается. «Совет Безопасности молчит перед лицом кризиса, который длится десятилетиями, и это просто недопустимо. Он несет ответственность за бездействие, ценой которого является затягивание кризиса, а также гибель людей, материальные потери, угрозы безопасности и стабильности в регионе»,— мрачно констатировал глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Сергей Строкань

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

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Палестинец несет мужчину, раненного во время обстрела Газы

Палестинец несет мужчину, раненного во время обстрела Газы

Фото: Abed Khaled / AP

Люди ищут выживших после израильского удара по Рафаху (сектор Газа)

Люди ищут выживших после израильского удара по Рафаху (сектор Газа)

Фото: Hatem Ali / AP

Представители прессы фотографируют израильских солдат

Представители прессы фотографируют израильских солдат

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Родственники заложника «Хамаса» из израильского Ор-Йехуда в футболках с призывом освободить его

Родственники заложника «Хамаса» из израильского Ор-Йехуда в футболках с призывом освободить его

Фото: Reuters / Amir Cohen

Тела израильтян, погибших при нападении «Хамаса», ждут опознания на военной базе в Рамле

Тела израильтян, погибших при нападении «Хамаса», ждут опознания на военной базе в Рамле

Фото: Petros Giannakouris / AP

Палестинцы несут тела боевиков, убитых в результате израильского удара по лагерю беженцев в Дженине

Палестинцы несут тела боевиков, убитых в результате израильского удара по лагерю беженцев в Дженине

Фото: Majdi Mohammed / AP

Израильтянка, освобожденная «Хамасом», доставлена в клинику Ихилов в Тель-Авиве

Израильтянка, освобожденная «Хамасом», доставлена в клинику Ихилов в Тель-Авиве

Фото: Reuters / Reuters TV

Эвакуация людей из здания в секторе Газа, пострадавшего в результате ракетного удара

Эвакуация людей из здания в секторе Газа, пострадавшего в результате ракетного удара

Фото: Hatem Ali / AP

Израильские военные помогают женщине сесть в автобус для эвакуации из города Кирьят-Шмона

Израильские военные помогают женщине сесть в автобус для эвакуации из города Кирьят-Шмона

Фото: Baz Ratner / AP

Грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев на контрольно-пропускном пункте Рафах

Грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев на контрольно-пропускном пункте Рафах

Фото: Reuters / Stringer

Гражданки США, Натали Шошана Раанан (слева) и Джудит Тай Раанан, освобожденные из плена группировки «Хамас»

Гражданки США, Натали Шошана Раанан (слева) и Джудит Тай Раанан, освобожденные из плена группировки «Хамас»

Фото: Reuters

Израильские военные у разрушенных в результате атаки «Хамас» построек в кибуце Беэри

Израильские военные у разрушенных в результате атаки «Хамас» построек в кибуце Беэри

Фото: Reuters / Amir Cohen

Дым после израильского авиаудара по сектору Газа

Дым после израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушения и запущенные в воздух ракеты в секторе Газа

Разрушения и запущенные в воздух ракеты в секторе Газа

Фото: Mohammed Dahman / AP

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает перед военными недалеко от границы с сектором Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает перед военными недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Разрушенный после атаки «Хамас» дом в кибуце Нир-Оз

Разрушенный после атаки «Хамас» дом в кибуце Нир-Оз

Фото: Reuters / Amir Cohen

Местные жители на территории больницы Аль-Ахли в Газе после ракетного удара

Местные жители на территории больницы Аль-Ахли в Газе после ракетного удара

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Медперсонал оказывает помощь раненым в больнице Аль-Шифа в секторе Газа

Медперсонал оказывает помощь раненым в больнице Аль-Шифа в секторе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Израильские военные патрулируют территорию недалеко от границы с сектором Газа

Израильские военные патрулируют территорию недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Amir Cohen

Палаточный лагерь для палестинцев, спасающихся от обстрелов, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Палаточный лагерь для палестинцев, спасающихся от обстрелов, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Палестинцы разбирают завалы в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Палестинцы разбирают завалы в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису

Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису

Фото: Fatima Shbair / AP

Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел

Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел

Фото: Ali Mohmoud / AP

Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника

Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника

Фото: Fatima Shbair / AP

Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве

Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Фото: Hussein Malla / AP

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

Фото: Israel Defense Forces / AP

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Фото: Reuters / Anas al-Shareef

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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Палестинец несет мужчину, раненного во время обстрела Газы

Фото: Abed Khaled / AP

Люди ищут выживших после израильского удара по Рафаху (сектор Газа)

Фото: Hatem Ali / AP

Представители прессы фотографируют израильских солдат

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Родственники заложника «Хамаса» из израильского Ор-Йехуда в футболках с призывом освободить его

Фото: Reuters / Amir Cohen

Тела израильтян, погибших при нападении «Хамаса», ждут опознания на военной базе в Рамле

Фото: Petros Giannakouris / AP

Палестинцы несут тела боевиков, убитых в результате израильского удара по лагерю беженцев в Дженине

Фото: Majdi Mohammed / AP

Израильтянка, освобожденная «Хамасом», доставлена в клинику Ихилов в Тель-Авиве

Фото: Reuters / Reuters TV

Эвакуация людей из здания в секторе Газа, пострадавшего в результате ракетного удара

Фото: Hatem Ali / AP

Израильские военные помогают женщине сесть в автобус для эвакуации из города Кирьят-Шмона

Фото: Baz Ratner / AP

Грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев на контрольно-пропускном пункте Рафах

Фото: Reuters / Stringer

Гражданки США, Натали Шошана Раанан (слева) и Джудит Тай Раанан, освобожденные из плена группировки «Хамас»

Фото: Reuters

Израильские военные у разрушенных в результате атаки «Хамас» построек в кибуце Беэри

Фото: Reuters / Amir Cohen

Дым после израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушения и запущенные в воздух ракеты в секторе Газа

Фото: Mohammed Dahman / AP

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает перед военными недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Разрушенный после атаки «Хамас» дом в кибуце Нир-Оз

Фото: Reuters / Amir Cohen

Местные жители на территории больницы Аль-Ахли в Газе после ракетного удара

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Медперсонал оказывает помощь раненым в больнице Аль-Шифа в секторе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Израильские военные патрулируют территорию недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Amir Cohen

Палаточный лагерь для палестинцев, спасающихся от обстрелов, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Палестинцы разбирают завалы в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису

Фото: Fatima Shbair / AP

Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел

Фото: Ali Mohmoud / AP

Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника

Фото: Fatima Shbair / AP

Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Фото: Hussein Malla / AP

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

Фото: Israel Defense Forces / AP

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Фото: Reuters / Anas al-Shareef

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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