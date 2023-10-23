Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и направил его на ратификацию в парламент страны. Об этом сообщила администрация турецкого президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан Великому национальному собранию Турции»,— говорится в сообщении администрации, которое приводит агентство Anadolu.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндию приняли в альянс 4 апреля 2023 года, однако вступлению Швеции помешала Турция. Анкара потребовала от шведских властей выполнить обязательства по борьбе с терроризмом, в частности, отказаться от поддержки Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической. Вступление Швеции в НАТО также должна одобрить Венгрия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Доброе слово и финну приятно».