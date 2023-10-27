«Магнит» договорился о покупке 33,01% дальневосточной сети «Самбери»

Розничная сеть «Магнит» заключила соглашение с компанией «Дальний Восток Невада» о покупке 33,01% принадлежащего ей ритейлера «Самбери». В рамках сделки «Магнит» также получит опцион на выкуп оставшейся доли розничной сети в течение пяти лет, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

В «Магните» сообщили, что планируют закрыть сделку летом 2024 года. Чью долю выкупает «Магнит» и сумму сделки, в торговой сети не раскрывают. Сделка осуществится после получения разрешения от Федеральной антимонопольной службы.

Сеть «Самбери» была основана в 1994 году. «Самбери» включает в себя 291 магазин — 31 гипермаркет, 42 супермаркета, 82 мини-маркета «Раз Два» и 136 дискаунтеров «Близкий». Магазины розничной сети представлены в Приморском и Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Амурской области.

По данным РБК, прогнозный оборот «Самбери» на 2023 год составляет 100 млрд руб. Собеседник издания заявил, что основными владельцами сети являются предприниматели Юрий Егоров (принадлежит 43,7%), Марина Меркулова (29,45%), Сергей Булыгин (21,85%) и Лев Волков (5%).

Эрдни Кагалтынов