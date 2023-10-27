Москва встретилась с «Хамасом» лицом к лицу

Судьба заложников, захваченных палестинскими группировками в Израиле, остается в центре внимания международной общественности. В частности, она обсуждалась в четверг в ходе визита делегации движения «Хамас» в Москву. В Израиле попытки российского посредничества не оценили, назвав прием хамасовцев в российской столице «позорным шагом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член политбюро «Хамас» Абу Марзук (справа) нанес визит в Москву

Фото: telegram-канал движения «Хамас» Член политбюро «Хамас» Абу Марзук (справа) нанес визит в Москву

Фото: telegram-канал движения «Хамас»

Делегация палестинского движения «Хамас» прибыла в четверг в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин с хамасовцами встречаться не планировал. «Контакты — по линии МИДа»,— добавил он.

В российском внешнеполитическом ведомстве делегацию принял спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

И это уже не первая его встреча с представителями «Хамаса» с 7 октября, когда началась война между этим движением и Израилем. На прошлой неделе господин Богданов посетил Доху, где обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с властями Катара, а также с политическим руководством «Хамаса». Одной из тем была ситуация с заложниками, захваченными палестинскими группировками в ходе их вылазки на территорию Израиля.

В списке заложников, по данным на четверг, числились 224 человека. В пресс-службе канцелярии главы правительства Израиля отмечали, что речь идет о гражданах 25 стран. В основном это те, у кого два гражданства, но есть и просто иностранцы. В этом списке — шестеро россиян. Между тем посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире «Соловьев Live» привел другую информацию: он сказал, что среди заложников предположительно есть три человека с российским и израильским гражданством.

Усилия по освобождению заложников предпринимаются на разных треках. Так, глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин рассказал журналистам: «Мы переговорили с Михаилом Леонидовичем (Богдановым.— “Ъ”), все тайны раскрывать не буду, чтобы мы могли вытащить наших заложников, имеющих двойное гражданство. И не только наших: и украинских, и казахских, и английских, американских. Мы тут не делим».

Россия — одна из немногих немусульманских стран, кто поддерживает связи с «Хамасом» и не причисляет это движение к террористическим.

Атаку на Израиль, в результате которой были захвачены заложники, а также погибли более 1,4 тыс. человек и тысячи пострадали, в Москве осудили. Однако возложили ответственность за произошедшее в том числе и на Израиль. Указывалось, что еврейское государство нарушает резолюции Совбеза ООН и не делает ничего для урегулирования палестино-израильского конфликта. Москва также солидаризировалась с арабскими странами, требующими немедленного прекращения ударов Израиля по сектору Газа, которые привели к гибели, по данным Минздрава Палестины, почти 7 тыс. человек и ранению более 19 тыс.

Второе требование — снятие израильской блокады сектора Газа, которая привела к гуманитарной катастрофе. Накануне Россия и Китай заблокировали американский проект резолюции Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, в котором не было призыва к прекращению огня, а шла речь о гуманитарных паузах. За это «Хамас» поблагодарил как Москву, так и Пекин. В то же время российский проект резолюции Совбеза ООН предусматривал прекращение огня в секторе Газа в гуманитарных целях и содержал осуждение насилия и военных действий против гражданского населения с обеих сторон. Однако он тоже не прошел.

В вопросе освобождения заложников до сих пор сработало только посредничество Катара и Египта.

По состоянию на вечер четверга были освобождены в общей сложности четыре женщины — мать и дочь с американским и израильским гражданством, а также две пожилые израильтянки. Кроме того, арабские СМИ сообщали, что Доха ведет переговоры об освобождении еще 50 граждан. В четверг появились сообщения, что в случае прекращения Израилем огня «Хамас» может отпустить всех гражданских заложников. Во вторник член политбюро движения Усама Хамдан в интервью DPA заявил, что если какая-то из сторон хочется добиться прогресса на этом направлении, то должна оказать давление на Израиль, чтобы обеспечить поставки медикаментов и топлива в сектор Газа.

Но, видимо, торг продолжается. В четверг глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке объявил: «Мы провели серию переговоров с "Хамасом", из которых следует, что движение готово отпустить гражданских пленных, однако мир должен поддержать освобождение 6 тыс. палестинцев, которых удерживают в израильских тюрьмах». По словам министра, «Хамас» готов передать заложников Тегерану.

Не исключено, что о заложниках речь шла и в ходе переговоров Михаила Богданова с его иранским коллегой — заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Али Багери Кяни, который оказался в Москве одновременно с делегацией «Хамаса». Правда, в официальном сообщении МИД РФ о встрече тема заложников не упоминалась. «В ходе беседы была подробно рассмотрена региональная повестка дня с акцентом на беспрецедентную эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта»,— говорится в заявлении. Там также подтверждается «необходимость прекращения боевых действий в секторе Газа и вокруг него и оперативного оказания гуманитарной помощи пострадавшему палестинскому населению».

В любом случае российские попытки посредничества в Израиле не оценили. МИД еврейского государства назвал прием делегации «Хамаса» в Москве «позорным шагом, который узаконивает зверства террористов».

«Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов "Хамаса"»,— заявили в израильском дипломатическом ведомстве.

Тем временем в американском Белом доме заявили, что обязательно проанализируют итоги встреч эмиссаров «Хамаса» в Москве. И призвали все страны не оказывать этому движению никакой поддержки.

Обновление. «Хамас» не может освободить заложников пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня, сказал «Ъ» представитель делегации «Хамаса» в Москве Абу Хамид.

Марианна Беленькая