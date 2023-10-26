IT из одного окна

Минцифры и представители «Хэдхантера» обсуждают идею учредить единый центр сертификации IT-специалистов на базе площадки hh.ru. Ранее сертификацией занимались учебные центры западных вендоров — Oracle, Red Hat, VMware и т. д., но после 2022 года они прекратили работу, и ниша освободилась. Сейчас объем рынка IT-сертификации оценивают в 300 млн руб. с потенциалом роста до 1 млрд руб. к 2024 году. В IT-компаниях согласны, что новые подходы к сертификации сотрудников рынку необходимы, но опасаются монополизации. В Минцифры предупреждают, что окончательное решение еще не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом директора департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры Татьяны Трубниковой от 23 октября в адрес ряда профильных IT-компаний и отраслевых ассоциаций. В нем сказано, что в министерстве пройдет совещание, посвященное вопросу «создания на базе ООО "Хэдхантер" (владеет порталом hh.ru) независимой технологической площадки, включающей в себя объективные данные о состоянии рынка труда IT-специалистов».

Эта площадка, следует из документа, также необходима, чтобы создать на ее основе «систему добровольного подтверждения навыков в IT-отрасли с учетом разных уровней компетенций, независимо от наличия профильного образования».

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, уточнил, что обсуждение должно состояться 27 октября.

Российские разработчики софта обсуждают создание отечественной системы сертификации сотрудников как минимум с сентября. Дело в том, что после начала военных действий на Украине из РФ ушли центры сертификации зарубежных компаний (Oracle, Red Hat, VMware и т. д.). Эти центры выдавали документы, подтверждающие навыки в работе с продуктами компаний, сертификация была платной, а ее наличие давало преимущества при трудоустройстве (см. “Ъ” от 12 сентября).

Источник “Ъ” на IT-рынке предполагает, что выбор hh.ru как технологической площадки проекта обусловлен тем, что «компания уже сформировала готовую карту компетенций, описала и верифицировала 46 IT-профессий и 310 навыков в них, проверила данные по зарплатам».

В Минцифры “Ъ” сообщили, что технологическая площадка для сертификации IT-специалистов все еще не выбрана: «С инициативой выступил "Хэдхантер", но итогового решения по реализации проекта еще нет».

В hh.ru от комментариев отказались.

По словам собеседника “Ъ” на IT-рынке, уже ряд компаний занимаются технологической и продуктовой сертификацией специалистов: «Академия IT», «Софтлайн», «Цифровая академия Т1» и т. д. Согласно аналитической справке по IT-сертификации (подготовлена в сентябре фондом «Сколково», есть у “Ъ”), текущий объем рынка сертификации IT-специалистов в России составляет 200–300 млн руб., а «с учетом прекращения работы зарубежных центров и роста спроса на IT-специалистов к 2024 году он может вырасти до 0,5–1 млрд руб.».

Сейчас рынок сертификации «формируется разными инициативными группами», говорит руководитель отдела знаний компании PIX Robotics Анна Козлова, «но есть высокий запрос на формирование единой системы подтверждения навыков IT-специалистов, а для этого нужна общая матрица компетенций, над которой сейчас многие компании работают».

Централизация системы сертификации IT-специалистов — проигрышный для отрасли вариант, возражает руководитель Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. По его словам, в АПКИТ не знакомы с инициативой hh.ru, но в принципе сертификация предполагает согласование с участниками рынка подходов к обучению специалистов, проведению экзаменов и их классификации. Господин Комлев говорит, что на базе АПКИТ уже создан совет по развитию сертификации. Сейчас обсуждаются подходы и механизмы реализации такой системы, говорит глава «Академии Softline» Игорь Морозов: «Залогом успеха является создание открытой рыночной модели, в которой будет обеспечено признание выдаваемых сертификатов профессиональным IT-сообществом».

Никита Королев