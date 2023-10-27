Генерал-полковник Афзалов возглавил Воздушно-космические силы РФ
Виктор Афзалов сменил на посту главкома ВКС Сергея Суровикина
Новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов, сообщается на сайте Минобороны. До назначения он был временно исполняющим обязанности. Ранее главкомом этого вида войск был генерал армии Сергей Суровикин.
Виктор Афзалов
Фото: Министерство обороны РФ
В биографической справке о Викторе Афзалове на сайте ведомства говорится: «В октябре 2023 года указом президента РФ назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами». 20 октября «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник сообщали о назначении господина Афзалова главкомом ВКС. Официально эта информация не подтверждалась.
Виктору Афзалову 55 лет. Он родился в Крыму, в селе Укромное. В 1989 году окончил высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны в Санкт-Петербурге. С того же года поступил на службу в войска противовоздушной обороны. С 2018 года был начальником главного штаба — первым замглавкома ВКС РФ.
СМИ сообщили о снятии с должности главкома ВКС 57-летнего Сергея Суровикина 22 августа 2023 года. Официально об этом не сообщалось. Ночью 23 июня господин Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК «Вагнер», вышедшим на «марш справедливости», с призывом вернуться в места дислокации. После на публике он замечен не был. 15 сентября 2023 года сообщалось, что он летал на переговоры в Алжир в составе делегации Минобороны. Пост главкома ВКС Сергей Суровикин занимал с 31 октября 2017 года.