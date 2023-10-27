Генерал-полковник Афзалов возглавил Воздушно-космические силы РФ

Новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов, сообщается на сайте Минобороны. До назначения он был временно исполняющим обязанности. Ранее главкомом этого вида войск был генерал армии Сергей Суровикин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Афзалов

Фото: Министерство обороны РФ Виктор Афзалов

Фото: Министерство обороны РФ

В биографической справке о Викторе Афзалове на сайте ведомства говорится: «В октябре 2023 года указом президента РФ назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами». 20 октября «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник сообщали о назначении господина Афзалова главкомом ВКС. Официально эта информация не подтверждалась.

Виктору Афзалову 55 лет. Он родился в Крыму, в селе Укромное. В 1989 году окончил высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны в Санкт-Петербурге. С того же года поступил на службу в войска противовоздушной обороны. С 2018 года был начальником главного штаба — первым замглавкома ВКС РФ.

СМИ сообщили о снятии с должности главкома ВКС 57-летнего Сергея Суровикина 22 августа 2023 года. Официально об этом не сообщалось. Ночью 23 июня господин Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК «Вагнер», вышедшим на «марш справедливости», с призывом вернуться в места дислокации. После на публике он замечен не был. 15 сентября 2023 года сообщалось, что он летал на переговоры в Алжир в составе делегации Минобороны. Пост главкома ВКС Сергей Суровикин занимал с 31 октября 2017 года.