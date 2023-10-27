Дефицит содержания

По данным исследования Б1, в 2023 году 42% предприятий в РФ хотели бы увеличить число своих сотрудников — в среднем на 13%. При этом часть из них, особенно в сфере промышленности, жалуются на сложности с подбором квалифицированных сотрудников — закрытие вакансии может занимать до четырех месяцев. Впрочем, делать рабочие места более привлекательными за счет увеличения зарплаты они пока не планируют: в 2022 году большинство проиндексировало зарплаты на уровень инфляции, в этом году запланированное повышение будет чуть выше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Более трети компаний в РФ в этом году планируют увеличить численность своего персонала. При этом даже с учетом сложностей с подбором необходимых кадров они пока не готовы массово повышать зарплаты. Такой вывод можно сделать из очередного выпуска ежегодного «Общеиндустриального обзора заработных плат и компенсаций» за 2023 год, который подготовила компания Б1. В этом году в обзоре приняли участие 223 российские и международные компании, которые предоставили данные по более чем 1 тыс. предприятий.

В 2023 году 42% компаний планируют увеличить свой штат — средний процент запланированного прироста числа сотрудников составляет 13%.

9% готовятся к сокращениям (в пределах 9% от текущей численности), остальные пока не планируют кадровые изменения. Данные согласуются с оценками из сентябрьского обзора ЦБ, который зафиксировал фронтальное ухудшение оценок обеспеченности компаний РФ работниками во всех отраслях до минимума с 2020 года. Чаще всего о дефиците кадров заявляют представители промышленных и сельхозпредприятий, реже всех — компании из сфер торговли и услуг (см. “Ъ” от 23 октября).

По данным системы автоматизации рекрутмента «Хантфлоу», самыми конкурентными вакансиями в сфере производства рекрутеры считают инженеров с разной специализацией — средний срок закрытия таких вакансий доходит до 120 дней, за которые компании успевают отсмотреть свыше 100 кандидатов. Высококонкурентными вакансиями в сфере добывающей промышленности рекрутеры также называли инженеров по буровзрывным работам. Средний срок закрытия таких вакансии сейчас составляет 60 дней и также требует собеседования нескольких десятков кандидатов.

В то же время, хотя большинство компаний (85%) по итогам 2022 года изменяли зарплаты своему персоналу, средний процент пересмотра не превысил 11% от действующей ставки.

Средний процент индексации без учета индивидуальных пересмотров зарплат оказался еще ниже и составил 8%. Процентное изменение уровней заработной платы в случае применения индивидуального подхода составило от 13% до 26%. Уровень инфляции по итогам прошлого года, по данным Росстата, напомним, составил 12%. В 2023 году пересмотр планируют провести 83% компаний, средний процент изменения ФОТ для целей пересмотра составляет 10%. По прогнозу Минэкономики, прирост инфляции по итогам года составит 7,5%. Схожие оценки планов пересмотра зарплат ранее давала и лаборатория конъюнктурных опросов Института экономической политики. По их оценке, предприятия легкой промышленности, химпрома и машиностроения планируют увеличить зарплаты в пределах 15–20%.

Как следует из опроса Б1, большинство компаний назвали ключевыми приоритетами HR-департамента на следующие 12 месяцев поддержание конкурентоспособности уровня зарплат и повышение уровня лояльности работников (89% и 78% компаний соответственно). В качестве инструментов достижения целей HR-функции 83% компаний отметили повышение размера вознаграждения, следующими по популярности являются внедрение новых методов нематериальной мотивации (54%) и расширение пакета льгот, социальных надбавок и выплат (41%).

Анастасия Мануйлова