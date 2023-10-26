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Коммерсантъ FM
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Госдума одобрила бюджет на 2024–2026 годы в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2024–2026 годы. Согласно документу, основными источниками финансирования дефицита госбюджета в 2024-2026 года будут государственные заимствования. В 2024 году из ФНБ «для сбалансированности» бюджета будут заимствованы средства в размере 1,3 трлн руб., говорится на сайте Госдумы.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно проекту, доходы бюджета составят 35,065 трлн руб. в 2024 году, 33,552 трлн руб. в 2025 году и 34,051 трлн руб. в 2026 году. Расходы в 2024 году ожидаются в размере 36,66 трлн руб., в 2025 году — 34,382 трлн руб., в 2026 году — 35,587 трлн руб. Дефицит в 2024, 2025, 2026 годах составит 1,595 трлн руб., 0,83 трлн руб. и 1,536 трлн руб. соответственно.

В пресс-релизе Госдумы отмечается, что один из основных приоритетов госбюджета — адресная поддержка семей с детьми. «В частности, на выплату единого пособия в 2024–2026 годах предусмотрено 4,4 трлн рублей. Это позволит обеспечить им более 10 млн граждан»,— поясняется в тексте. На предоставление материнского капитала запланировано около 1,6 трлн руб., на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми — более 482 млрд руб.

Проект бюджета был одобрен правительством 22 сентября. 29 сентября проект был внесен на рассмотрение в Госдуму. Финансовый план на следующий год выделяется резким ростом как доходов, так и расходов — на 22% и на 16% соответственно. Сильнее всего вырастут затраты по разделу «Национальная оборона» (на 68%, с 6,4 трлн до 10,8 трлн руб.), доля которых во всех расходах увеличится с 21,2% до 29,4%. Еще 9,2% (3,4 трлн руб.) расходной части бюджета-2024 приходится на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность».

Подробнее — в материале «Ъ» «На социалку хватит».

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