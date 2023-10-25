Фигурант дела Немцова возглавил новый «чеченский» батальон имени шейха Мансура

Бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев, который фигурировал в деле об убийстве политика Бориса Немцова, назначен командиром батальона имени шейха Мансура Минобороны РФ. Батальон создан по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил в Telegram депутат Госдумы Адам Делимханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров (слева) и Руслан Геремеев

Фото: telegram-канал Адама Делимханова Рамзан Кадыров (слева) и Руслан Геремеев

Фото: telegram-канал Адама Делимханова

«Командиром нового батальона станет наш брат Руслан Геремеев. Он зарекомендовал себя как достойный представитель команды первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова<...> который мужественно и на высоком уровне выполняет любые поставленные задачи»,— написал депутат.

Адам Делимханов также сообщил, что Рамзан Кадыров ознакомился с ходом строительных работ на территории дислокации батальона. По словам депутата, на данный момент строители реконструировали четыре казармы и построили две новые. Кроме того, в частности, оборудован строевой плац, появились столовая на 100 посадочных мест, парковка и помещение для намаза.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. Во время предварительного расследования предпринимались попытки допросить Руслана Геремеева, но сделать это не удалось. При рассмотрении дела в суде он не допрашивался. В 2019 году Руслан Геремеев попал под санкции Минфина США. В конце марта 2022 года Рамзан Кадыров сообщил о ранении Руслана Геремеева в Мариуполе.

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Эрдни Кагалтынов