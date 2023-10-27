Наперегонки с инфляцией

Ускорившаяся инфляция вынудила Банк России более решительно, чем ожидалось аналитиками, поднять ключевую ставку — сразу до 15%. Прогноз по инфляции на текущий год регулятор несколько ухудшил — до 7,0–7,5% вместо прежних 6–7%. Банк России дал понять, что заложенные правительством высокие бюджетные расходы на ближайшую трехлетку отодвигают планы возвращения инфляции к целевым 4% и потребуют более длительного периода проведения жесткой денежно-кредитной политики. Впрочем, заявляя о своих ближайших шагах, ЦБ несколько смягчил сигнал рынкам, убрав фразу о том, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в июне

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в июне

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Совет директоров Банка России в пятницу поднял ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов — с 13% до 15% годовых. Это объяснено усилившимся инфляционным давлением, оказавшимся выше ожиданий ЦБ. В третьем квартале (июль—август) рост цен в годовом измерении составил 12,1% после 5,1% во втором. Годовая инфляция, по оценке на 23 октября, повысилась до 6,6% после 6% в сентябре.

«Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг»,— обеспокоен ЦБ.

Это означает, что рост внутреннего спроса все больше превышает возможности производителей.

Поэтому им проще переносить в цены возросшие издержки, связанные в том числе с ослаблением рубля и дефицитом кадров. Инфляционные ожидания населения повышенные, ценовые ожидания предприятий продолжили расти, достигнув исторически высоких значений, фиксирует ЦБ. По его обновленному прогнозу, по итогам 2023-го годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%.

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Регулятор отмечает, что с ужесточением его политики процентные ставки на кредитно-депозитном рынке растут. Вслед за этим ростом ставок по вкладам увеличился приток средств населения в банки, также деньги перетекают с текущих счетов на срочные депозиты. На кредитовании рост ставок сказывается неоднородно. Рост необеспеченного потребительского кредитования замедлился, но высокими темпами продолжила расти ипотека, прежде всего льготная, номинальные ставки по которой неизменны. Активно кредитуются и компании, в том числе в ожидании будущих выплат по госконтрактам.

Относительно ситуации в экономике в целом ЦБ отмечает, что рост экономической активности происходит быстрее, чем ожидалось в сентябре, но это опять же приводит к усилению инфляционного давления. «Уверенный рост внутреннего спроса происходит за счет расширения частного спроса при сохранении государственного спроса на высоком уровне и ожидаемом дополнительном увеличении бюджетного стимула»,— отмечает регулятор. Активность потребителей поддерживается ростом реальных зарплат. Прибыли компаний тоже растут, что вместе с надеждами на бюджетные стимулы поддерживает высокий инвестиционный спрос.

В новом базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 2,2–2,7% в 2023 году, 0,5–1,5% в 2024-м, 1–2% в 2025-м и 1,5–2,5% в 2026-м.

В своем заявлении ЦБ дал понять, что заложенные правительством высокие бюджетные расходы в ближайшую трехлетку отодвигают планы возвращения инфляции к целевым 4%.

«Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее,— указал регулятор, предупредив, что теперь для достижения цели потребуется более «продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике».

Впрочем, заявляя о своих следующих шагах, ЦБ вернулся к нейтральной формулировке — о том, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков». Следующее заседание ЦБ по ставке запланировано на 15 декабря.

Вадим Вислогузов